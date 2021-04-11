4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает о бессмертном подвиге наших предков во имя спасения Отчизны. Более четырех столетий назад народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского с чудотворной Казанской иконой Божией Матери освободило Москву от интервентов. Сплоченность и патриотизм помогли нашему народу преодолеть смуту и отстоять независимость России.
Жители тверского края внесли значимый вклад в освобождение Отечества от врагов, проявив мужество, стойкость, беззаветную преданность Родине в сражениях с врагом под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином.
Ответственность за судьбу нашей Родины, приверженность многовековым духовным и нравственным ценностям и сегодня объединяют нас в общей работе на благо России и Верхневолжья.
Желаю всем жителям Тверской области здоровья, добра и новый успехов на благо Верхневолжья и всей Российской Федерации!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
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Уважаемые земляки!
Примите поздравления с государственным праздником - Днём народного единства!
Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к героическим страницам нашей истории, к многовековым традициям общенационального единения россиян различных народностей и вероисповеданий, всех патриотов нашего Отечества. 409 лет назад изгнание интервентов из Москвы ополчением Минина и Пожарского стало примером национального сплочения и подъема государства из развала и хаоса.
Искреннее стремление принести пользу Отечеству объединяет нас и сегодня, придает силы в преодолении проблем, помогает решать задачи социально-экономического развития.
Достойно представляя интересы своих избирателей, депутаты Законодательного Собрания и впредь будут уделять особое внимание укреплению в регионе гражданской солидарности и патриотизма.
В день государственного праздника желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия, мира и согласия на тверской земле и в нашем общем доме – России!
Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.
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Уважаемые жители Конаковского района!
Поздравляем вас с одним из важнейших государственных праздников России – Днем народного единства!
День народного единства - это праздник, символизирующий глубокие исторические корни единения российского народа. Это событие, которое помогло нашему народу усвоить один из важнейших уроков истории: только объединив усилия всех граждан, можно сохранить свободу и независимость. В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, обладающее огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом. И сегодня сплоченность многонационального российского народа, его духовное единение – важные составляющие успешного развития и благополучия нашей страны.
В нашем районе в добром соседстве живут представители разных национальностей, исповедующие разные религии и политические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста и процветания района.
От души желаем всем жителям Конаковского района здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,
глава Конаковского района О.В. Лобановский,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.