Более 1000 кг продуктов передали в октябре жители Тверской области людям, нуждающимся в поддержке

За октябрь 2021 года неравнодушные жители Тверской области собрали

больше 1000 кг продуктов для граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Было сформировано 142 продуктовых набора, которые волонтёры Фонда Твери передадут одиноким пожилым людям, многодетным семьям, матерям, которые в одиночку воспитывают детей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В магазинах «Магнит» в Тверской области создана сеть постоянно действующих благотворительных боксов. Сюда любой человек может положить продукты длительного срока хранения.

Кроме этого, в октябре Фонд Твери провел 28 благотворительных акций в супермаркетах «Ашан» по сбору продуктов.

Стать участником акции может каждый житель Верхневолжья.

В Твери благотворительные боксы установлены в магазинах «Магнит» по адресам: Рябеевское шоссе, д. 14; б-р Цанова, д. 1Б; ул. Оснабрюкская, д. 38; Октябрьский пр., д. 30; ул. Луначарского, д. 18; ул. Можайского, д. 61.

В поселке Рамешки боксы расположены в магазине на ул. Советская, 25; в Удомле – на ул. Космонавтов, 2Б; в Конаково – на ул. Баскакова, 5; в Бежецке – на ул. Кашинская, д. 4; в Весьегонске – на ул. Станционная, д. 22; в Кашине – на Калининском шоссе, д. 2; в городе Кимры – на ул. 50 лет ВКЛСМ д. 66; в поселке Сонково – на ул. Луначарского д. 6, в Красном Холме – на ул. Калинина, д. 14/16, в Калязине – на ул. Шорина, д. 27/59

Подробная информация об этом и других проектах Фонда Твери – на https://fondtveri.ru/tekushhie-proekty.