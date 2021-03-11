Губернатор Игорь Руденя обсудил с Председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко развитие трассы М-11 «Нева»

Строительство в Тверской области 3 этапа трассы М-11 «Нева» обсудили на совещании, которое 3 ноября Губернатор Игорь Руденя провел с Председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.

На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов.

«У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта», – сказал глава региона.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.

«На сегодняшний день у нас разработан проект, согласованы все технические решения. Планируем сдать объект к началу 2024 года», – отметил Вячеслав Петушенко.

Проектное решение подразумевает строительство четырехполосного участка длинной более 62,3 км дороги технической категории IА, по которой можно будет развивать скорость в 150 км/ч, как и на других участках М-11. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-ом км) длиной более 1 км.

Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритного машин предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. В рамках проекта планируется строительство четырёх развязок.

Соглашение о сотрудничестве между компанией «Российские автомобильные дороги» и Правительством Тверской области было подписано Игорем Руденей 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021. В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Верхневолжья, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» является ведущей компанией в стране в области строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог, а также в подготовке и реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Пресс-служба Правительства Тверской области