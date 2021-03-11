Игорь Руденя накануне Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

3 ноября Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области. Торжественная церемония прошла при соблюдении мер санитарной безопасности и была приурочена ко Дню народного единства, который страна отметит 4 ноября.

Дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В походе на Москву народное ополчение сопровождала Казанская икона Божьей Матери.

«День народного единства стал символом силы духа нашего народа. Сегодня мы вспоминаем события, которые во многом определили исторический путь России как единой, сильной и суверенной державы. Более четырёх столетий назад, благодаря сплочённости и самоотверженности народного ополчения, Москва была освобождена от интервентов. Мы гордимся вкладом тверского края в преодоление этого непростого времени, одного из самых трагических периодов в нашей истории. Сегодня нас, как и прежде, объединяют любовь к Родине, вера в сильную Россию. Уверен, что жители тверского края всегда будут едины в работе на благо Верхневолжья и всей нашей великой России», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: примером для всех является труд людей, которые удостоены государственных наград и наград Тверской области. Каждый из награждённых - не только высококлассный специалист, но и наставник для молодых кадров, которым передаётся опыт и знания, прививается любовь к своему делу.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена заместителю начальника цеха филиала РТРС «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр» Игорю Лебедеву.

«Я люблю свою работу, с детства знал, кем буду, потому что нравилось разбираться в электронике. Медаль для меня многое значит, с возрастом понимаешь, что много хорошего сделал для страны», - сказал Игорь Лебедев.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу общей практики Луковниковской сельской амбулатории Старицкой ЦРБ Минатулаху Алисенову, который уже более 40 лет связан с медициной.

Благодарность Президента РФ объявлена заведующему хирургическим отделением Калининской ЦРБ Святославу Шестакову, который является продолжателем династии хирургов. Он руководит отделением с 1998 года.

Этой же награды удостоена заведующая Борковским сельским Домом культуры Александра Фирсова (Зубцовский район).

«Спасибо за высокую оценку своего труда. Но эта награда не только моя заслуга, но и моих коллег, администрации сельского поселения, которое поддерживает нас. Получая награду, хочется еще лучше работать», - сказала Александра Фирсова.

Памятный знак Губернатора Тверской области «За доблестную службу в Тверской области» вручен заместителю начальника подразделения войсковой части 10282 Евгению Корчагину.

Отраслевых почётных званий удостоены работники культуры, муниципальной службы, науки и образования, промышленности, сферы строительства, физкультуры и спорта. В том числе, звание «Почетный работник промышленности Тверской области» присвоено токарю- расточнику завода «Звезда» (ЗАТО Солнечный») Валерию Трусову. Он прошел путь от матроса-приемосдатчика грузов до токаря-расточника 6 разряда. Сегодня мастер изготавливает сложнейшие детали высокой точности для приборов. Свой богатый производственный опыт Валерий Николаевич передает молодым работникам. За время работы им было подготовлено более 26 молодых рабочих.

Благодарность Губернатора Тверской области вручена заместителю начальника отдела УМВД России по Тверской области Евгению Буянову.

Знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». отмечена работа коллектива Калининской ЦРБ. В марте 2020 года инфекционное отделение больницы приняло первых пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня коллектив учреждения – это более 80 врачей и около 150 человек среднего медицинского персонала. В прошлом году на работу в медицинское учреждение пришли 8 молодых специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области