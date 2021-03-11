Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 624 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 361 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 477 984 человека, за последние сутки – 6870 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 196 510, в том числе за последние сутки их проведено 5919.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 77 882 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1862 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 26 900
Конаковский район 6004
Ржев 4365
Калининский район 3566
Вышневолоцкий городской округ 3321
Торжок 2540
Кимры 2424
Кашинский городской округ 1759
Бологовский район 1689
Старицкий район 1672
Осташковский городской округ 1663
Бежецкий район 1604
Калязинский район 1560
Лихославльский район 1472
Нелидовский городской округ 1389
Максатихинский район 1119
Западнодвинский муниципальный округ 1060
Торопецкий район 1048
Оленинский муниципальный округ 986
Кувшиновский район 943
Рамешковский район 901
Весьегонский муниципальный округ 883
Торжокский район 843
Зубцовский район 774
Андреапольский муниципальный округ 708
Селижаровский муниципальный округ 702
Ржевский район 671
Спировский район 649
Кимрский район 499
Сонковский район 484
Пеновский муниципальный округ 480
ЗАТО Озёрный 457
Кесовогорский район 445
Сандовский муниципальный округ 415
Краснохолмский муниципальный округ 413
Фировский район 397
Бельский район 388
Лесной муниципальный округ 230
Молоковский район 215
Жарковский район 210
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области