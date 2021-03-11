Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 624 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 361 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 477 984 человека, за последние сутки – 6870 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 196 510, в том числе за последние сутки их проведено 5919.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 77 882 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1862 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 26 900

Конаковский район 6004

Ржев 4365

Калининский район 3566

Вышневолоцкий городской округ 3321

Торжок 2540

Кимры 2424

Кашинский городской округ 1759

Бологовский район 1689

Старицкий район 1672

Осташковский городской округ 1663

Бежецкий район 1604

Калязинский район 1560

Лихославльский район 1472

Нелидовский городской округ 1389

Максатихинский район 1119

Западнодвинский муниципальный округ 1060

Торопецкий район 1048

Оленинский муниципальный округ 986

Кувшиновский район 943

Рамешковский район 901

Весьегонский муниципальный округ 883

Торжокский район 843

Зубцовский район 774

Андреапольский муниципальный округ 708

Селижаровский муниципальный округ 702

Ржевский район 671

Спировский район 649

Кимрский район 499

Сонковский район 484

Пеновский муниципальный округ 480

ЗАТО Озёрный 457

Кесовогорский район 445

Сандовский муниципальный округ 415

Краснохолмский муниципальный округ 413

Фировский район 397

Бельский район 388

Лесной муниципальный округ 230

Молоковский район 215

Жарковский район 210

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области