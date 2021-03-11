Игорь Руденя провёл рабочую встречу о ходе реализации в Тверской области программы по переселению граждан

2 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу по реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на период до 2025 года.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019 году. Она продолжает работу по обеспечению благоустроенными квартирами жителей региона, которые проживают в аварийном жилом фонде.

Всего до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью 88,7 тыс. кв. метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5000 человек.

По итогам реализации программы в 2019-2020 годах в благоустроенное жильё переехали 502 человека. Это жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов.

Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе расселено более 8 600 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области