Две школы Тверской области получили компьютерное оборудование в рамках национального проекта

Две школы Пеновского муниципального округа получили комплекты компьютерного и интерактивного оборудования в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Обновление оборудования в школах региона началось в 2020 году. Всего новую технику планируется закупить для 101 образовательной организации.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках регионального проекта новое оборудование поставлено в две школы Пеновского муниципального округа.

Так, в Пеновской средней школе имени Е.И.Чайкиной установлено две интерактивные панели, 30 ноутбуков для учащихся, восемь для управленческого состава и педагогов и одно многофункциональное устройство, включающее в себя принтер, сканер и копир.

В Ворошиловскую среднюю школу доставлены интерактивная панель, 14 ноутбуков для школьников, шесть для административного корпуса и учителей, а также МФУ.

«Полученное оборудование – это невероятно прогрессивная, максимально удобная и приспособленная к использованию в образовательной среде техника. Все ноутбуки соответствуют санитарным нормам, например, экраны выполнены с максимальной защитой зрения. Благодаря тому, что у нас теперь есть такое современное оборудование и вдобавок к нему в качестве приятного бонуса лицензия на использование готовых учебных материалов по всем предметам, мы теперь сможем перейти на новый уровень обучения наших ребят», – поделился директор Ворошиловской школы Геннадий Потапов.

В рамках проекта одновременно с обновлением оборудования учителя-предметники смогли в дистанционной форме повысить квалификацию по владению информационными и цифровыми технологиями. В Ворошиловской и Пеновской школах обучение прошли 100% педагогов.

Использовать полученное компьютерное и интерактивное оборудование в рамках образовательного процесса школы могут по собственному усмотрению.

«Когда мы решали, как будет лучше и правильнее использовать полученные ноутбуки и интерактивные панели, пришлось руководствоваться тем, в каких кабинетах дети занимаются профильно, а в каких размещаются на постоянной основе. Мы распределили оборудование в класс физики и технологии, где оно станет замечательным инструментов для обучения. Кроме того, вся полученная техника, кроме МФУ, абсолютно мобильна, так что её смогут по желанию использовать все преподаватели», – рассказала директор Пеновской школы Ирина Белова.

В Тверской области активно реализуются национальные и региональные программы по цифровизации и созданию качественной информационной инфраструктуры в школах.

В текущем году новое цифровое оборудование (ноутбуки и интерактивные доски) будут поставлены в 69 образовательных организаций Тверской области.

До конца года 149 учреждений образования области будут обеспечены высокоскоростным доступом к сети Интернет. Сейчас в регионе 360 учреждений могут пользоваться Интернетом со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской.

Пресс-служба Правительства Тверской области