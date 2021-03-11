В Правительстве Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени проходят совещания по государственным программам

В рамках подготовки областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Губернатор Игорь Руденя проводит совещания, посвящённые рассмотрению государственных программ Тверской области.

Рассмотрены госпрограммы в сфере социальной защиты населения, сельского хозяйства, культуры. 2 ноября глава региона провёл рабочую встречу по госпрограмме в сфере здравоохранения.

Ключевые показатели программы – увеличение продолжительности жизни граждан, снижение смертности, в том числе от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, увеличение кадрового потенциала отрасли.

Программой предусмотрены мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний у населения, обеспечению бесплатными лекарственными препаратами региональных и федеральных льготных категорий граждан, укреплению материально-технической базы лечебных учреждений региона, реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

Пресс-служба Правительства Тверской области