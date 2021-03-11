В Тверской области в период нерабочих дней усилена профилактическая работа с семьями с детьми

В период нерабочих дней в муниципальных образованиях Тверской области усилена профилактическая работа с семьями, которые воспитывают детей. Организованы межведомственные рейды с участием различных служб по посещению мест проживания семей. Осуществлено уже порядка 500 выходов.

В ходе рейдов особое внимание уделяется соблюдению правил пожарной безопасности.

До 26 октября во всех муниципальных образованиях была завершена проверка автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в домах, где проживают многодетные семьи. В ходе рейдовой работы организована дополнительная установка пожарных извещателей.

В муниципальных образованиях Тверской области осуществлено оповещение местных жителей с просьбой о проявлении особого внимания к ситуациям, которые могут повлечь угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, и незамедлительном информирования об этом субъектов профилактики.

В Тверской области действует детский телефон доверия 8-800-2000-122.

Министерство демографической и семейной политики Тверской области обращается к родителям - напомнить детям о правилах безопасности, обратить внимание на досуг ребенка, его времяпровождение в период нерабочих дней, не оставаться равнодушными, если другой ребёнок оказался в опасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области