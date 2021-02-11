В Твери подведены итоги конкурса «Наш любимый врач»

В областной столице подведены итоги конкурса народного признания «Наш любимый врач», который проходил с 1 по 31 октября. В этом году Тверь во второй раз принимала участие в конкурсе, который проходит в разных регионах России с 2012 года.

«Сегодня наши врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник трудятся во имя сохранения здоровья жителей Тверской области. В непростых эпидемиологических условиях работа медиков приобретает особое значение и ценность», - считает Губернатор Игорь Руденя.

За 31 день голосования на сайте конкурса зарегистрировалось 1980 новых пользователей, которые оставили 1890 признаний, а также более 600 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 74 рисунка в поддержку любимых докторов.

В этом году победителями стали 80 медиков – представители всех медицинских учреждений, которые приняли участие в конкурсе. Ознакомиться с результатами можно на сайте: Наш любимый врач_Тверь.

Организаторы конкурса отмечают, что в рамках конкурса не оцениваются профессиональные качества докторов и не выбирается лучший, победитель получает статус «Самого любимого врача». При этом остальные конкурсанты автоматически являются «любимыми врачами», потому что в их поддержку будут сказаны тёплые слова и добрые отзывы от пациентов

Торжественное награждение победителей пройдет 19 ноября в Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева. Оно приурочено к Международному дню педиатра, который в этом году отмечается 20 ноября.

На торжественном мероприятии будут также награждены победители конкурса детского рисунка. Это 10 детей разных возрастов, работы которых набрали в народном голосовании наибольшее число голосов.

В прошлом году в конкурсе «Наш любимый врач» приняли участие свыше 4,3 тысячи человек, которые оставили 3680 признаний, а также более 1900 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 203 рисунка в поддержку любимых докторов.



Пресс-служба Правительства Тверской области