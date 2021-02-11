Тверская общественность оценила преимущества прохождения переписи населения онлайн

Всероссийская перепись населения выходит на финишную прямую. Переписчики завершат обходы квартир и домов 14 ноября. Но удобнее всего пройти эту процедуру самостоятельно, не дожидаясь гостей, через портал «Госуслуги». Эта возможность продлена также до конца следующей недели.

Многие представители тверской общественности считают, что «переписать» себя и своих близких с помощью компьютера или смартфона значительно удобнее, чем отвечать на вопросы переписчиков. Это экономит время и, конечно, является более безопасным способом анкетирования в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Перепись прошла именно через Госуслуги. Считаю, что это самый лучший вариант в условиях сложной ковид-обстановки. Через портал спокойно, без спешки ответила на все вопросы», – рассказала заведующая кафедрой государственного управления Тверского государственного университета, доктор экономических наук Галина Лапушинская.

Не стал дожидаться визита переписчиков с планшетами и заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов.

«Я прошёл перепись на портале Госуслуг. Конечно, лучше заполнить анкету онлайн в удобное лично для тебя время, чтобы не пришлось отвечать на многочисленные вопросы в неурочный час», – считает Герман Кичатов.

А вот большую семью Косиковских из Зубцовского района (28 детей, в том числе уже совершеннолетних, имеющих свои многодетные семьи) анкетировала переписчица. Глава семьи Эдуард Косиковский, который является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей», затруднился ответить, сколько времени занял опрос. Скорее всего, это был областной рекорд – более полутора часов.

«Наверное, получилось бы быстрее, если бы мы успели пройти перепись в электронном виде. Тогда мы бы просто показали QR-код. Но переписчица пришла раньше. И мне кажется, эмоции от объема предстоящей работы, женщине скрыть не удалось. Они все были на лице», – шутит Эдуард Косиковский.

Напомним, срок прохождения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуги продлен до 14 ноября. В Тверской области почти 23% жителей воспользовались возможностью онлайн-сервиса, в том числе в Твери – 39,6%. Кстати, это выше, чем в среднем по России (13,5%). Среднее время ответа на 33 вопроса анкеты – около 10-20 минут в зависимости от количества членов семьи.

Данные переписи органы исполнительной власти используют для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов и т.д. Исследователи, ученые, студенты в обобщенном виде используют полученную статистику для демографических, социологических, этнографических, экономических, общественно-политических и других исследований.