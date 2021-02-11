Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 263 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 471 114 человек, за последние сутки – 4 308 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 190 591, в том числе за последние сутки их проведено 4221.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 77 485 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1851 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 26 733

Конаковский район 5973

Ржев 4336

Калининский район 3552

Вышневолоцкий городской округ 3321

Торжок 2522

Кимры 2422

Кашинский городской округ 1759

Бологовский район 1676

Старицкий район 1671

Осташковский городской округ 1663

Бежецкий район 1592

Калязинский район 1551

Лихославльский район 1461

Нелидовский городской округ 1379

Максатихинский район 1113

Западнодвинский муниципальный округ 1055

Торопецкий район 1039

Оленинский муниципальный округ 982

Кувшиновский район 931

Рамешковский район 901

Весьегонский муниципальный округ 883

Торжокский район 840

Зубцовский район 765

Андреапольский муниципальный округ 703

Селижаровский муниципальный округ 702

Ржевский район 666

Спировский район 648

Кимрский район 497

Сонковский район 484

Пеновский муниципальный округ 478

ЗАТО Озёрный 453

Кесовогорский район 439

Сандовский муниципальный округ 415

Краснохолмский муниципальный округ 413

Фировский район 397

Бельский район 385

Лесной муниципальный округ 230

Молоковский район 215

Жарковский район 206

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области