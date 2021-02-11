Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 263 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 471 114 человек, за последние сутки – 4 308 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 190 591, в том числе за последние сутки их проведено 4221.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 77 485 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1851 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 26 733
Конаковский район 5973
Ржев 4336
Калининский район 3552
Вышневолоцкий городской округ 3321
Торжок 2522
Кимры 2422
Кашинский городской округ 1759
Бологовский район 1676
Старицкий район 1671
Осташковский городской округ 1663
Бежецкий район 1592
Калязинский район 1551
Лихославльский район 1461
Нелидовский городской округ 1379
Максатихинский район 1113
Западнодвинский муниципальный округ 1055
Торопецкий район 1039
Оленинский муниципальный округ 982
Кувшиновский район 931
Рамешковский район 901
Весьегонский муниципальный округ 883
Торжокский район 840
Зубцовский район 765
Андреапольский муниципальный округ 703
Селижаровский муниципальный округ 702
Ржевский район 666
Спировский район 648
Кимрский район 497
Сонковский район 484
Пеновский муниципальный округ 478
ЗАТО Озёрный 453
Кесовогорский район 439
Сандовский муниципальный округ 415
Краснохолмский муниципальный округ 413
Фировский район 397
Бельский район 385
Лесной муниципальный округ 230
Молоковский район 215
Жарковский район 206
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области