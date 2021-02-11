В Тверской области завершается народное голосование в конкурсе «Лучшее семейное подворье»

2 ноября в 14.00 завершится народное голосование за участников второго регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Его результаты будут учтены при подведении общих итогов конкурса. Семья, набравшая наибольшее количество симпатий, получит 4 дополнительных балла. Занявшая второе место – 3 балла, третье место – 2 балла. Остальным участникам дополнительно начислят по 1 баллу.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей поддержки и популяризации института семьи в Тверской области.

Далее, до 15 ноября, оценивать семейные подворья будут члены оргкомитета. При выборе победителя будут учитывать наличие сельскохозяйственных животных, сада, огорода, оформление жилого дома, построек, техники и другие параметры. Планируется, что имена победителей объявят к Дню матери.

За победу в конкурсе в качестве приза предусмотрен пассажирский микроавтобус. За второе место семья получит легковой автомобиль. Для участников, которые станут третьими, подготовлен комплект бытовой техники и инструментов.

В 2020 году региональный конкурс «Лучшее семейное подворье» прошел в Верхневолжье впервые. Тогда за 10 дней в поддержку 22 участников регионального конкурса было отдано порядка 28 тысяч голосов.

По итогам голосования победителями конкурса стала семья Ренца из Бологовского района. Второе место в региональном конкурсе заняла семья Куликовых из Осташкова. Почетное третье место – у семьи Павловых из Удомельского городского округа.

Конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье» призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности, популяризировать сельский уклад жизни на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области