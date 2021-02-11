Принять участие во Всероссийской переписи населения с помощью Госуслуг можно до 14 ноября

Срок прохождения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуги продлен до 14 ноября. Чтобы воспользоваться порталом необходимо зайти в свой аккаунт, выбрать услугу «Участие в переписи населения» и заполнить переписной лист. На почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства.

В период распространения коронавирусной инфекции участие в переписи посредством портала Госуслуги является самым безопасным и самым удобным способом. Для заполнения опросных листов одной семье требуется порядка 10-20 минут, а сделать это можно в любое удобное время.

В России электронным способом переписи воспользовались свыше 19,6 млн человек или более 13,5%. Среди жителей Тверской области порталом воспользовался каждый пятый человек (22,7%).

Всего в Верхневолжье во Всероссийской переписи населения приняли участие порядка 44,6% населения. Жители, которые не успели заполнить опросные листы, могут это сделать на стационарном участке (их адреса, другую полезную информацию о переписи населения, можно найти на сайте https://www.strana2020.ru/) или на дому, с помощью переписчиков. Они проводят подомовые обходы, опрашивают жителей и передают собранную информацию в центры обработки данных. У каждого переписчика должно быть с собой удостоверение, униформа – голубой жилет, портфель «Росстат», синий шарф с символикой переписи.

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях. Временно проживающие в России ответят на семь вопросов. Предъявлять какие-либо документы для подтверждения своих ответов не нужно.

Данные переписи органы исполнительной власти используют для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов и т.д.

Исследователи, ученые, студенты используют полученную статистику для демографических, социологических, этнографических, экономических, общественно-политических и других исследований.

Предыдущая Всероссийская перепись проходила в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 млн демографических событий. Перепись 2020 года позволит оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.

Пресс-служба Правительства Тверской области