В Конаковском районе завершается дноуглубление акватории порта

В Тверской области продолжается строительство речного порта, рассчитанного на 816 заходов судов в год. Работы ведутся в устье реки Шоша на территории особой экономической зоны «Завидово» Конаковского района в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

«Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Строительство объекта включает в себя большой комплекс работ: устройство причального сооружения, создание акватории порта, дноуглубление и берегоукрепление.

В основе конструкции причального сооружения - стальной шпунт. Устройство шпунтовой стенки и железобетонного шапочного бруса на причальном сооружении уже завершены. На финальной стадии находятся дноуглубительные работы в акватории порта.

Продолжается устройство инженерных сетей (водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения), а также подъездной автомобильной дороги. Она соединит порт с подъездом к посёлку Шоша. Сейчас выполняется отсыпка земляного полотна и устройство асфальтобетонного покрытия.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году.

Порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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