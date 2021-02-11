В День народного единства жители Тверской области смогут проверить знания по истории в онлайн-викторине

4 ноября, в День народного единства, в Тверской области пройдет региональная онлайн-викторина «В единстве народа вся сила России». Главная цель мероприятия – проверка и расширение знаний жителей Верхневолжья об истории страны.

Принять участие в викторине могут школьники, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, работники государственных и частных организаций, представители старшего поколения, все желающие.

Викторина пройдет в онлайн-формате на интернет-площадке MyQuiz по ссылке: https://play.myquiz.ru/p/118797.

Начало в 16.00. Вопросы викторины будут посвящены Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, освобождению Москвы от захватчиков и образу народных героев.

Пресс-служба Правительства Тверской области