Опыт Калининской АЭС в области сооружения и эксплуатации дата-центра «Калининский» будет применен в Республике Татарстан

Опыт Калининской АЭС, накопленный в ходе строительства и эксплуатации Центра обработки и хранения данных (ЦОД) «Калининский», стал главной темой визита в город Удомлю Тверской области сотрудников компании «Атомдата-Иннополис», которая занимается реализацией и развитием проекта строительства ЦОД «Иннополис» в Республике Татарстан.

Центр обработки и хранения данных «Калининский» общей мощностью 80 МВт является одним из крупнейших дата-центров в России и Европе. Это первый дата-центр в сети высокозащищенных и надежных ЦОД Росэнергоатома на площадках предприятий атомной отрасли.

Программа визита включала ознакомительный обход площадки ЦОДа, осмотр технологических помещений и инженерных систем. В ходе рабочей встречи со специалистами Калининской АЭС гости уделили особое внимание этапам строительства, наладки и эксплуатации высокотехнологичного объекта. Помимо консультирования, специалисты Калининской АЭС оказывают помощь в выборе технических решений и рассмотрении проектной документации.

«Накопленные нами решения помогут коллегам выстроить свою работу более эффективно и избежать возможных проблем», - сказал руководитель Центра обработки и хранения данных «Калининский» Александр Иванов.

Пресс-служба Правительства Тверской области