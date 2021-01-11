В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. 1 ноября контрольные мероприятия в Твери в фитнес-центре «Румянцево» провели представителями Министерства контрольных функций Тверской области совместно с сотрудниками регионального Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

Проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов о дезинфекции, соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями центра. В ходе рейда в самом спортивном комплексе нарушений не выявлено, однако не все требования санитарной безопасности соблюдали индивидуальные предприниматели, чьи точки общепита расположены на территории «Румянцево».

«Составлен протокол осмотра, будут приняты соответствующие меры для привлечения к административной ответственности индивидуальных предпринимателей. Не был представлен журнал уборки и дезинфекции, на объектах нет социальной разметки», - рассказал Евгений Лыков, специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Мониторинг соблюдения противоэпидемиологических норм в первую очередь направлен на снижение уровня заболеваемости.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в тверском регионе рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований проводятся в общественном транспорте, легковых такси, в оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах.

С 28 октября на территории Тверской области начал действовать ряд новых мер противодействия распространению коронавируса. По 8 ноября с 23.00 до 6.00. в Верхневолжье введён запрет на проведение зрелищных, спортивных, развлекательных мероприятий, не допускается работа предприятий общественного питания, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос. В Тверской области правоохранители проходят ночные рейды по соблюдению санитарных требований владельцами точек общепита.

Введение дополнительных антиковидных мер вызвано ростом распространения инфекции, количеством госпитализаций людей с быстрым развитием тяжёлого течения заболевания. Абсолютное большинство пациентов ковидных госпиталей – те, кто не сделал прививку.

В нерабочие дни пункты вакцинации работают в обычном режиме.

Пресс-служба Правительства Тверской области