Во время каникул школьники Верхневолжья могут принять участие в онлайн-занятиях технопарка «Кванториум»

Школьников Тверской области приглашают принять участие видеолекциях, которые во время каникул проводят наставники и методисты детского технопарка «Кванториум». Занятия проходят ежедневно в онлайн-режиме до 6 ноября по ссылке https://vk.com/kvantorium69.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – считает Игорь Руденя.

1 ноября пройдет тематическое занятие по виртуальной и дополненной реальности «Создание игры «Собери их все», где будут использоваться технологии VR/AR. Продолжение этой лекции состоится 2 ноября.

3 ноября желающие могут присоединиться к лекции на тему «Интеллектуальная собственность и способы ее защиты», 5 ноября пройдут занятия по курсу «Бионика», а 6 ноября специалисты расскажут об основах 3D-моделирования.

Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2019-м году «Кванториум» Твери занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге Федерального оператора сети детских технопарков.

Проекты тверских кванторианцев неоднократно побеждали во всероссийских соревнованиях, участвовали в международном соревновании инженерных команд.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум», в котором принимают участие ученики 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в регионе создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». При областной поддержке школы приобретают современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Также в регионе работает мобильный «Кванториум».

Еще одно направление допобразования школьников реализует «IT-куб». В Центре цифрового образования детей «IT-куб» школьники Тверской области от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность.

Пресс-служба Правительства Тверской области