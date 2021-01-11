Представители Тверской области могут стать участниками Всероссийской премии молодежных достижений

Жители Тверской области могут стать участниками Всероссийской премии молодежных достижений. Приём заявок на соискание премии продлится до 15 ноября.

К участию приглашаются руководители и специалисты органов государственной власти в сфере молодежной политики, молодежные лидеры, школьники, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также принимаются заявки от креативных пространств, образовательных организаций и партнеров Федерального агентства по делам молодежи.

Поддержка, развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив — в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Претендовать на победу участники могут в нескольких номинациях: «Время лучших», «Время открытий», «Время быть вместе», «Время возможностей», «Время поколения Z», «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых». Специальные номинации - «Человек года» и «Событие года».

Чтобы стать участником премии, необходимо до 15 ноября заполнить заявку в АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/76758, описать вклад в развитие молодежной политики и выполнить творческое задание. Оно представляет собой коллаж, в котором отражается собственный взгляд на себя, как на личность, а также содержатся реальные фотографии с различных мероприятий и награждений, идеи, визуализирующие направления развития конкурсанта.

Победители премии будут выбраны по итогам народного голосования и оценки экспертного совета. В жюри войдут государственные деятели, представители вузов, некоммерческих организаций, эксперты тематических направлений и представители партнерских организаций.

Церемония награждения победителей состоится 14 декабря в Москве.

Пресс-служба Правительства Тверской области