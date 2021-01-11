Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 175 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 398 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 466 806 человек, за последние сутки – 1 888 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 186 370, в том числе за последние сутки их проведено 1 383.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 77 087 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1842 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 26 575

Конаковский район 5934

Ржев 4306

Калининский район 3521

Вышневолоцкий городской округ 3312

Торжок 2508

Кимры 2422

Кашинский городской округ 1756

Бологовский район 1674

Старицкий район 1658

Осташковский городской округ 1653

Бежецкий район 1584

Калязинский район 1546

Лихославльский район 1454

Нелидовский городской округ 1376

Максатихинский район 1109

Западнодвинский муниципальный округ 1055

Торопецкий район 1031

Оленинский муниципальный округ 977

Кувшиновский район 929

Рамешковский район 900

Весьегонский муниципальный округ 883

Торжокский район 835

Зубцовский район 763

Селижаровский муниципальный округ 700

Андреапольский муниципальный округ 696

Ржевский район 658

Спировский район 647

Кимрский район 489

Сонковский район 483

Пеновский муниципальный округ 476

ЗАТО Озёрный 453

Кесовогорский район 439

Сандовский муниципальный округ 413

Краснохолмский муниципальный округ 409

Фировский район 397

Бельский район 382

Лесной муниципальный округ 230

Молоковский район 214

Жарковский район 206

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области