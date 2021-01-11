Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 175 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 398 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 466 806 человек, за последние сутки – 1 888 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 186 370, в том числе за последние сутки их проведено 1 383.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 77 087 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1842 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 26 575
Конаковский район 5934
Ржев 4306
Калининский район 3521
Вышневолоцкий городской округ 3312
Торжок 2508
Кимры 2422
Кашинский городской округ 1756
Бологовский район 1674
Старицкий район 1658
Осташковский городской округ 1653
Бежецкий район 1584
Калязинский район 1546
Лихославльский район 1454
Нелидовский городской округ 1376
Максатихинский район 1109
Западнодвинский муниципальный округ 1055
Торопецкий район 1031
Оленинский муниципальный округ 977
Кувшиновский район 929
Рамешковский район 900
Весьегонский муниципальный округ 883
Торжокский район 835
Зубцовский район 763
Селижаровский муниципальный округ 700
Андреапольский муниципальный округ 696
Ржевский район 658
Спировский район 647
Кимрский район 489
Сонковский район 483
Пеновский муниципальный округ 476
ЗАТО Озёрный 453
Кесовогорский район 439
Сандовский муниципальный округ 413
Краснохолмский муниципальный округ 409
Фировский район 397
Бельский район 382
Лесной муниципальный округ 230
Молоковский район 214
Жарковский район 206
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области