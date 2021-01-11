В Конаково завершился первый этап благоустройства набережной реки Волги

В городе Конаково Тверской области завершился первый этап благоустройства набережной реки Волги. Проект в 2020 году вошел в число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Набережная реки Волги в Конаково – одно из трёх главных общественных пространств города для проведения мероприятий и праздников.

В сентябре текущего года ход работ на объекте проинспектировал Губернатор Игорь Руденя.

«Программа благоустройства общественных пространств была инициирована нашими гражданами и поддержана Президентом страны. Я уверен, что это место должно стать одним из самых любимых у жителей Конаково, гостей, которые сюда приезжают. Здесь очень красивая природа, то редкое место, где в городской черте растут вековые сосны. В сочетании с Волгой это даёт настоящее понимание, что такое Тверская область, что такое Центральная Россия», – сказал Игорь Руденя.

Проект включает в себя создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон, обустройство пешеходных и велодорожек, установку 100 малых архитектурных форм (парковых скамеек, урн и др.), оборудование освещения и видеонаблюдения.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Работы ведутся в шести городах: Конаково, Бежецке, Калязине, Осташкове, Нелидово и Торопце.

В 2021 году победителями конкурса признаны ещё пять городов Тверской области: Кашин, Кимры, Удомля, Вышний Волочёк и Ржев.

Пресс-служба Правительства Тверской области