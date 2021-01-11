Игорь Руденя поздравил коллектив «Радио России - Тверь» с 95-летием со дня начала регулярного радиовещания

1 ноября радиостанция «Радио России -Тверь» отмечает 95-летие со дня начала регулярного вещания. Сегодня это старейшая в Верхневолжье радиостанция и единственная, которая вещает на весь регион. Со знаменательной датой коллектив радиостанции поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«1 ноября 1926 года в Верхневолжье появился собственный радиоэфир, в создании которого принимали участие настоящие профессионалы и энтузиасты. Благодаря им наше радиовещание с самого начала отличалось оперативностью, искренностью и честностью, служило сплочению людей, давало новые возможности для просвещения и воспитания слушателей. Сегодня тверские радиожурналисты достойно продолжают дело своих предшественников», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Первые информационные выпуски на радиостанции составляли корреспонденты редакций газет «Тверская правда» и Тверская деревня», а художественные передачи – Губполитпросвет. Среди дикторов той поры был начинающий писатель Борис Полевой. Кроме губернских передач радиостанция ретранслировала московскую программу.

Накануне оккупации Калининская радиовещательная станция была сожжена. Калининский областной радиокомитет возобновил практическую работу 8 февраля 1942 года.

На протяжении многих лет у радиокомитета не было своего здания. И лишь в декабре 1967 года редакция получила свой Дом Радио на улице Вагжанова, где находится и сейчас.

Тверская область была первой в стране, где вещание «Радио России» было переведено с УКВ в FM-диапазон. В 2018 году был дан официальный старт запуску FM-вещания «Радио России» в Тверской области.

Корреспонденты «Радио России-Тверь» мастерски владеют всеми основными жанрами журналистики: информационное сообщение, сюжет, репортаж, интервью, тематическая программа, работа в прямом эфире.

В год 95-летия Тверского радио в сетке вещания появилась новая программа «В субботу утром», которая знакомит слушателей с социально-значимыми проектами, важными событиями в культурной и спортивной жизни региона, предлагает вниманию записи из фондов Тверского радио.

Творчество журналистов радиостанции ежегодно получает высокую оценку на областных и всероссийских конкурсах «Грани», «Территория хороших новостей», «Человек и Вера», «Патриот России» и многих других.

Пресс-служба Правительства Тверской области