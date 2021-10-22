В Тверской области в ходе операции «Трактор» проверено более 4400 единиц техники

Более 4400 единиц техники проверено в ходе профилактической операции «Трактор», которая проходила в Тверской области с 20 августа по 30 сентября. Мероприятие, направленное на предупреждение нарушений при эксплуатации самоходной техники, проводилось сотрудниками инспекции регионального Гостехнадзора совместно с правоохранительными органами.

Обеспечение контроля за безопасной эксплуатацией техники, выявление и пресечение использования незарегистрированных машин, повышение безопасности эксплуатации различной самоходной техники – задачи, поставленные Губернатором Игорем Руденей.

В ходе профилактической операции пресечено более 300 нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, проведена адресная профилактическая работа с 600 владельцами техники.

По результатам профилактической операции в инспекции Гостехнадзора Тверской области зарегистрировано 385 самоходных машин, представлено на технический осмотр более 3500 единиц техники, выдано 399 удостоверений на право управления самоходной техникой.

Пресс-служба Правительства Тверской области