Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 63 777 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 358 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 464 918 человек, за последние сутки – 2543 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 184 987, в том числе за последние сутки их проведено 2844.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 76 689 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1842 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 26 442

Конаковский район 5893

Ржев 4280

Калининский район 3495

Вышневолоцкий городской округ 3299

Торжок 2489

Кимры 2414

Кашинский городской округ 1756

Бологовский район 1661

Старицкий район 1647

Осташковский городской округ 1642

Бежецкий район 1578

Калязинский район 1545

Лихославльский район 1445

Нелидовский городской округ 1370

Максатихинский район 1104

Западнодвинский муниципальный округ 1050

Торопецкий район 1023

Оленинский муниципальный округ 976

Кувшиновский район 920

Рамешковский район 899

Весьегонский муниципальный округ 883

Торжокский район 833

Зубцовский район 756

Селижаровский муниципальный округ 691

Андреапольский муниципальный округ 688

Ржевский район 655

Спировский район 647

Кимрский район 489

Сонковский район 483

Пеновский муниципальный округ 473

ЗАТО Озёрный 450

Кесовогорский район 438

Сандовский муниципальный округ 413

Краснохолмский муниципальный округ 405

Фировский район 396

Бельский район 382

Лесной муниципальный округ 229

Молоковский район 214

Жарковский район 202

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области