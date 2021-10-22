Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 63 777 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 358 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 464 918 человек, за последние сутки – 2543 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 184 987, в том числе за последние сутки их проведено 2844.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 76 689 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1842 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 26 442
Конаковский район 5893
Ржев 4280
Калининский район 3495
Вышневолоцкий городской округ 3299
Торжок 2489
Кимры 2414
Кашинский городской округ 1756
Бологовский район 1661
Старицкий район 1647
Осташковский городской округ 1642
Бежецкий район 1578
Калязинский район 1545
Лихославльский район 1445
Нелидовский городской округ 1370
Максатихинский район 1104
Западнодвинский муниципальный округ 1050
Торопецкий район 1023
Оленинский муниципальный округ 976
Кувшиновский район 920
Рамешковский район 899
Весьегонский муниципальный округ 883
Торжокский район 833
Зубцовский район 756
Селижаровский муниципальный округ 691
Андреапольский муниципальный округ 688
Ржевский район 655
Спировский район 647
Кимрский район 489
Сонковский район 483
Пеновский муниципальный округ 473
ЗАТО Озёрный 450
Кесовогорский район 438
Сандовский муниципальный округ 413
Краснохолмский муниципальный округ 405
Фировский район 396
Бельский район 382
Лесной муниципальный округ 229
Молоковский район 214
Жарковский район 202
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области