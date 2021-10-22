НКО Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Спорт для всех»

Некоммерческие организации Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Спорт для всех», который проводится благотворительным фондом Владимира Потанина. Приём заявок продлится до 15 декабря 2021 года и проводится в электронном виде в личном кабинете на портале Фонда.

Конкурс направлен на выявление и поддержку любительских спортивных инициатив, продвижение социального спорта как эффективного инструмента укрепления социальных связей и активизации сообществ.

Подать заявку на конкурс можно в четырех номинациях: «Спорт и здоровье», «Спорт и образование», «Спорт и равенство» и «Спорт и устойчивое развитие». Продолжительность проектов должна составлять от 12 до 18 месяцев. Максимальный размер гранта – 2 млн рублей.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит заочно – заявки оцениваются приглашенными экспертами. По результатам заочной оценки формируется список финалистов, которые примут участие во втором, очном этапе отбора в формате онлайн-интервью с экспертами и представителями Фонда. Окончательное решение по выбору победителей конкурса принимается на заседании экспертного совета.

2 ноября потенциальных участников конкурса «Спорт для всех» приглашают на вебинар «Особенности спортивных проектов». Начало в 10.00. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://fond-sibirskiy.timepad.ru/event/1819092.

Конкурс «Спорт для всех» впервые был запущен весной в 2021 году в рамках новой благотворительной программы Фонда «Сила спорта». В рамках пилотного конкурса Фонд получил 913 заявок, 775 были допущены к участию, из которых поддержку получили 83 проекта из 37 регионов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области