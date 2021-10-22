Игорь Руденя поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

31 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником сотрудников отрасли Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил всех работников и ветеранов отрасли, внесших вклад в повышение качества и безопасности пассажирского транспорта в Тверской области, за профессионализм и преданность делу.

«От вашей эффективной работы во многом зависят качество жизни граждан, развитие тверского региона и всей страны. Сегодня наша область является одним из лидеров модернизации системы общественного транспорта в России. Новая модель пассажирских перевозок, внедряемая на территории Верхневолжья, получила достойную оценку как наших жителей, так и экспертного сообщества, рекомендована для реализации в других субъектах Российской Федерации. Автобусы «Транспорта Верхневолжья» стали символом удобства и комфорта, современных технологий и надежности», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

Разработано мобильное приложение «Волга», которое позволяет пассажирам посмотреть расписание, построить маршрут, а также приобрести абонемент и оплатить проезд по QR-коду.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области