Жители Тверской области могут представить свои практики активного долголетия на Всероссийском отборе

Министерство труда и социальной защиты России в рамках национального проекта «Демография» запускает второй Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. Заявки на участие принимаются до 1 декабря на платформе АСИ «Смартека»: https://smarteka.com/contest/dolgoletiye-2.

Принять участие в конкурсе могут социально ориентированные НКО, фонды, бюджетные учреждения, региональные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

Заявки на участие принимаются по нескольким направлениям: «Этика и право», «Здоровый образ жизни», «Активная жизнь», «Образование и занятость», «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика». Финалисты конкурса будут определены в декабре 2021 года, победители – объявлены в начале 2022 года

Отобранные лучшие практики будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале национальных проектов России для распространения в регионах. Практики, признанные эталонными, получат поддержку организаторов и партнеров Проекта и будут рекомендованы для внедрения и тиражирования лучшего опыта.

В 2020 году в рамках первого отбора было принято более 250 заявок из 30 регионов России, из которых 97 – отобраны для публикаций в Сборнике. Все практики, включенные в Сборник, опубликованы на сайте практики.национальныепроекты.рф и доступны для тиражирования.

Пресс-служба Правительства Тверской области