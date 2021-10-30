В Тверской области на этой неделе ежедневно вакцинируются свыше 5000 человек

Жители Верхневолжья продолжают вакцинироваться против коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки прививку сделали 5483 человека. Всего на данный момент в Тверской области вакцинированы 462 375 человек, из них 165 938 – жители региона старше 60 лет.

В Верхневолжье в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации работают в обычном режиме.

Всего открыто 55 пунктов вакцинации при медучреждениях. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте:

https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351 .

Продолжается иммунизация населения и в передвижных пунктах вакцинации, где прививку делают без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

30 и 31 октября мобильный пункт будет располагаться в поселке Сахарово у ДК, а также на проспекте Николая Корыткова, д.36 А.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, работающих по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00.

График работы пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/139519130249788/posts/944970593037967

https://ok.ru/tverreg/topic/154042985966997

https://vk.com/tverreg?w=wall-135894105_31376

Без предварительной записи также сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

С 28 октября на территории Тверской области начал действовать ряд новых мер противодействия распространению коронавируса. По 31 октября при посещении ТРЦ и ТЦ (площадью от 1000 метров в Твери и от 800 метров в районах области) необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность;

В те ТЦ или ТРЦ, где расположены пункты вакцинации, граждане, чтобы сделать прививку, могут пройти без предъявления соответствующих документов (QR-кодов и справок).

Для наращивания темпов вакцинации принято решение о введении в Тверской области обязательной вакцинации на уровне не менее 80% сотрудников предприятий и организаций в сферах оказания финансовых, страховых, консультационных и бытовых услуг, почтовой связи, физкультурно-оздоровительной, культурной, выставочной, просветительской и развлекательной деятельности, парикмахерских и салонов красоты.

Также это работники всех организаций и предприятий с численностью более 100 человек, сотрудники органов власти всех уровней и подведомственных им организаций.

Показатели вакцинации данных групп граждан первым компонентом должны быть достигнуты до 6 ноября, вторым компонентом – до 6 декабря этого года.

Пресс-служба Правительства Тверской области