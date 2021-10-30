Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 63 419 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 462 375 человек, за последние сутки – 5 483 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 182 143, в том числе за последние сутки их проведено 5 317.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 76 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1837 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 26 292

Конаковский район 5853

Ржев 4254

Калининский район 3475

Вышневолоцкий городской округ 3290

Торжок 2471

Кимры 2412

Кашинский городской округ 1744

Бологовский район 1649

Старицкий район 1639

Осташковский городской округ 1638

Бежецкий район 1567

Калязинский район 1544

Лихославльский район 1443

Нелидовский городской округ 1368

Максатихинский район 1104

Западнодвинский муниципальный округ 1038

Торопецкий район 1018

Оленинский муниципальный округ 969

Кувшиновский район 911

Рамешковский район 899

Весьегонский муниципальный округ 877

Торжокский район 833

Зубцовский район 756

Селижаровский муниципальный округ 683

Андреапольский муниципальный округ 682

Ржевский район 652

Спировский район 644

Кимрский район 487

Сонковский район 483

Пеновский муниципальный округ 467

ЗАТО Озёрный 450

Кесовогорский район 438

Сандовский муниципальный округ 411

Краснохолмский муниципальный округ 401

Фировский район 394

Бельский район 380

Лесной муниципальный округ 229

Молоковский район 213

Жарковский район 198

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области