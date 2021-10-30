Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 63 419 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 462 375 человек, за последние сутки – 5 483 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 182 143, в том числе за последние сутки их проведено 5 317.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 76 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1837 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 26 292
Конаковский район 5853
Ржев 4254
Калининский район 3475
Вышневолоцкий городской округ 3290
Торжок 2471
Кимры 2412
Кашинский городской округ 1744
Бологовский район 1649
Старицкий район 1639
Осташковский городской округ 1638
Бежецкий район 1567
Калязинский район 1544
Лихославльский район 1443
Нелидовский городской округ 1368
Максатихинский район 1104
Западнодвинский муниципальный округ 1038
Торопецкий район 1018
Оленинский муниципальный округ 969
Кувшиновский район 911
Рамешковский район 899
Весьегонский муниципальный округ 877
Торжокский район 833
Зубцовский район 756
Селижаровский муниципальный округ 683
Андреапольский муниципальный округ 682
Ржевский район 652
Спировский район 644
Кимрский район 487
Сонковский район 483
Пеновский муниципальный округ 467
ЗАТО Озёрный 450
Кесовогорский район 438
Сандовский муниципальный округ 411
Краснохолмский муниципальный округ 401
Фировский район 394
Бельский район 380
Лесной муниципальный округ 229
Молоковский район 213
Жарковский район 198
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области