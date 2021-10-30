В Твери проходит семинар-практикум по казачьей культуре

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В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» проходит трехдневный Всероссийский семинар – практикум по казачьей культуре. Он стартовал накануне, 29 октября.
В мероприятии принимают представители Центрального федерального, Приволжского, Северо – Западного, Уральского и Дальневосточного округов.
Это специалисты методических центров, учреждений культуры, руководители отделов казачьей культуры и народных ансамблей, педагоги, хормейстеры, организаторы массовых мероприятий.
Для слушателей семинара пройдут мастер - классов по народно – сценической хореографии и мужской воинской культуре, вокалу, традиционному казачьему костюму, бытовой и народно – сценической хореографии и другим направлениям.
Организаторы мероприятия - Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка», войсковое казачье общество «Центральное казачье войско».
Пресс-служба Правительства Тверской области