Жители Верхневолжья могут пройти комплексное тестирование цифровой грамотности

Министерство цифрового развития России совместно с АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» проводит интенсив по развитию и оценке компетенций «Готов к цифре!», посвященный безопасному и эффективному использованию цифровых технологий. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ».

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

К интенсиву будет можно присоединиться в течение двух месяцев. Его участники получат новые цифровые навыки на вебинарах и мастер-классах и протестируют свой уровень владения цифровыми компетенциями. Мероприятия интенсива бесплатны и открыты для всех.

Запланирован комплекс мероприятий от партнеров – АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», АО «Почта России», ООО «Нетология», Аналитический центр НАФИ, Skypro - ISA, Российское общество «Знание», Ассоциация «Цифровая энергетика», АНО «Цифровой регион», ОАО «РЖД», НП Руссофт, ПАО «Мегафон», Университет Минстроя, Учебный центр «СПЕЦИАЛИСТ» при МГТУ им. Н.Э. Баумана и другие.

Участники также смогут пройти комплексное тестирование цифровой грамотности и получить подтверждающий электронный сертификат. Тест помогает определить вектор для дальнейшего развития пяти компетенций: «цифровые устройства и сети», «цифровая безопасность», «коммуникации и сотрудничество», «работа с информацией и цифровым контентом», «цифровая личность».

Интенсив будет способствовать развитию цифровой грамотности населения, позволит сформировать ИТ-навыки по управлению информацией и данными, улучшить коммуникационные способности граждан, способности создавать контент и решать проблемы в «цифровой среде», а также позволит оценить уровень владения цифровыми компетенциями у населения.

Расписание и полный перечень мероприятий в рамках интенсива доступен по ссылке: https://готовкцифре.рф/intensive. Принять участие в мероприятии можно до 20 декабря 2021 года включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области