В Тверской области более 100 человек оштрафовали за отсутствие масок в общественном транспорте

В ходе рейдов по соблюдению масочного режима в автобусах «Транспорта Верхневолжья» сотрудники полиции оштрафовали более 100 пассажиров, причём 12 человек были оштрафованы повторно. Проверки проводятся в общественном транспорте с 21 октября и продолжатся ежедневно в течение месяца.

Если пассажир находится в автобусе, такси или железнодорожном транспорте без маски, ему будет выписан штраф в размере от 1000 рублей на основании Постановления Губернатора Тверской области «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

Информация для пассажиров об обязательном ношении средств индивидуальной защиты размещена в автобусах «Транспорта Верхневолжья» – на мониторах в салонах транслируются видеоролики, а на самих транспортных средствах размещены соответствующие стикеры.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

Защитные маски нужно использовать и при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

В автобусах «Транспорта Верхневолжья» соблюдаются усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию. Компания-перевозчик «Верхневолжское АТП» выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обработке подлежат сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности. При этом соблюдаются все нормы безопасности.

Министерство транспорта Тверской области