В Тверской области компаниям «Герс» и «Фодеско-Мак» выделены земельные участки для реализации инвестпроектов

29 октября на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, были рассмотрены вопросы реализации на территории Верхневолжья крупных инвестиционных проектов. Принято решение о предоставлении компаниям «Герс Технолоджи» и «Фодеско-МАК» земельных участков на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Земельные участки выделены компаниям под реализацию масштабных инвестпроектов в соответствии с утвержденной региональной нормативно-правовой базой. Такой механизм ускоряет процедуру запуска крупных проектов, он применен впервые и будет использоваться в дальнейшем для поддержки инвесторов.

Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов были подписаны Правительством Тверской области и руководством предприятий в рамках Петербургского международного экономического форума 2021 года.

«Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории. Наша планка - войти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций, развитию экономики», – считает Игорь Руденя.

Группа компаний «Герс» известна в России и в мире как один из лидеров по разработке технологий и производству оборудования для нефтегазовой промышленности.

Инвестиционный проект, который компания будет реализовывать в Верхневолжье, предполагает создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин.

«Фодеско-Мак» уже более 20 лет является важной частью машиностроительного комплекса тверского региона, производит продукцию, востребованную в авиастроении, автомобилестроении, медицине. Компания является субпоставщиком для производителей литья из пластмассы, резины, цветных металлов и металлообрабатывающей промышленности на российские и зарубежные рынки.

Компания построит в «Боровлево-3» высокотехнологичный завод по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке.

Для резидентов парка «Боровлево-3» предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки, в том числе льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие. Также преимуществом станет наличие необходимой инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области