В Верхневолжье назовут имена победителей конкурса любительских фильмов «Земля Тверская»

posted by Максим Малахов on сб, 10/30/2021 - 09:31

 

  30 октября в Тверском областном Доме народного творчества проходит 54-й областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская». Сегодня – второй день просмотра конкурсных работ. Начало в 10.00. В 13.30 начнется церемония награждения победителей.

Участниками конкурса стали детские и взрослые видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют сохранению и изучению истории родного края, духовно-нравственному воспитанию молодежи, вносят вклад в творческую летопись Верхневолжья и всей страны.

В этом году на конкурс свои работы представил 51 участник  из Твери,  Торжка, ЗАТО Озерный, Селижаровского, Лесного, Спировского, Андреапольского, Кувшиновского, Калязинского, Рамешковского, Оленинского муниципальных округов, Нелидовского, Удомельского, Вышневолоцкого и Кашинского  городских округов, а также Бежецкого, Фировского, Конаковского, Калининского, Бологовского районов, а также  Москвы.

В конкурсной программе представлены игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные,  экспериментальные и музыкальные фильмы.

Мероприятие при соблюдении требований санитарно-эпидемиологической безопасности проходит в Тверском областном Доме народного творчества по адресу: площадь Святого князя Михаила Тверского, дом 3. 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области