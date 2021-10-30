В Верхневолжье назовут имена победителей конкурса любительских фильмов «Земля Тверская»

30 октября в Тверском областном Доме народного творчества проходит 54-й областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская». Сегодня – второй день просмотра конкурсных работ. Начало в 10.00. В 13.30 начнется церемония награждения победителей.

Участниками конкурса стали детские и взрослые видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют сохранению и изучению истории родного края, духовно-нравственному воспитанию молодежи, вносят вклад в творческую летопись Верхневолжья и всей страны.

В этом году на конкурс свои работы представил 51 участник из Твери, Торжка, ЗАТО Озерный, Селижаровского, Лесного, Спировского, Андреапольского, Кувшиновского, Калязинского, Рамешковского, Оленинского муниципальных округов, Нелидовского, Удомельского, Вышневолоцкого и Кашинского городских округов, а также Бежецкого, Фировского, Конаковского, Калининского, Бологовского районов, а также Москвы.

В конкурсной программе представлены игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные, экспериментальные и музыкальные фильмы.

Мероприятие при соблюдении требований санитарно-эпидемиологической безопасности проходит в Тверском областном Доме народного творчества по адресу: площадь Святого князя Михаила Тверского, дом 3.

Пресс-служба Правительства Тверской области