В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды будет благоустроено 60 общественных территорий и 20 дворов

Тверской области в 2022 году в рамках реализации региональной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать 80 проектов: благоустроить 20 дворовых территорий и 60 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Задача – выполнить работы по благоустройству общественных пространств с применением качественных материалов. Видим большую востребованность проектов по приведению в порядок парковых зон. Акцент также будет сделан на дворовые территории», – считает глава региона.

В Твери планируется благоустроить зеленую зону в микрорайоне Мигалово на пересечении улиц Громова и Гайдара, территорию в районе застройки МЖК на улице Хромова, сквер на набережной Афанасия Никитина. В Торжке в план работ включено благоустройство трех пешеходных зон по Ленинградскому шоссе. В Удомле запланированы работы по приведению в нормативное состояние сквера-бульвара по проспекту Энергетиков, а также сквера у дома №3 по Автодорожному переулку. В Нелидово отремонтируют сквер на улицах Советская и Панфилова и территорию улицы Матросова и площади Ленина.

Дворовые территории будут благоустроены в Твери, Кашине, Торопце, Западной Двине, Белом, Лесном, Кувшиново, ЗАТО Озерный, а также в поселках Калашниково, Великооктябрьский, Жарковский, Спирово, Селижарово и Сандово.

Всего на реализацию мероприятий программы в период с 2022 по 2024 годы направят более 1,1 млрд рублей: из федерального бюджета – свыше 1 млрд рублей, из областного - 33,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 11,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области