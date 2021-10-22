В 2022 году новая модель пассажирских перевозок начнет работу в Конаковской, Торжокской, Вышневолоцкой и Бологовской агломерациях

Развитие системы общественного транспорта в Конаковской агломерации, где новая модель заработает с весны 2022 года, а также планы по запуску современных автобусов на других территориях рассмотрены 29 октября на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Необходимо продумать маршруты с учетом потребностей жителей муниципалитетов – они должны быть востребованными и удобными для людей», – считает Игорь Руденя.

Новая маршрутная сеть Конаковской агломерации будет включать в себя 34 маршрута. В центре города интервалы движения общественного транспорта составят не более 10-15 минут.

Глава региона отметил, что до запуска системы необходимо досконально продумать все детали ее внедрения с учётом уже накопленного опыта.

На совещании также были рассмотрены планы развития новой модели пассажирских перевозок на территории Торжокской, Вышневолоцкой и Бологовской агломераций. Всего здесь планируется запустить 81 маршрут, по которым будут курсировать 109 автобусов.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 муниципалитетов, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

Разработано мобильное приложение «Волга», которое позволяет пассажирам посмотреть расписание, построить маршрут, а также приобрести абонемент и оплатить проезд по QR-коду.

Запуск новой модели позволил изменить в регионе ситуацию в сфере пассажирских перевозок. Обеспечено стабильное соблюдение расписания автобусов с интервалом от 5 до 12 минут. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось в 3 раза.

На сегодняшний день более 40 регионов уже ознакомились с работой новой системы пассажирских перевозок в тверском регионе.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области