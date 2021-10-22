Михаил Иванов: «Северный обход Твери должен быть построен по высоким стандартам качества и безопасности»

Председатель Тверской областной организации Всероссийского общества автомобилистов Михаил Иванов считает, что строительство Северного обхода Твери, которое может начаться в 2022 году, позволит качественно изменить дорожную ситуацию.

«Мы не должны стоять на месте. Дорожную инфраструктуру необходимо развивать, и создание Северного обхода Твери – очень важный проект. Это завершающий участок трассы М11, который должен быть построен по таким же высоким стандартам качества и безопасности. К тому же он будет способствовать снижению количества автомобильных пробок», – отметил Михаил Иванов.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на информацию Минтранса РФ сообщили, что из Фонда национального благосостояния планируется выделить 25,6 млрд рублей на строительство Северного обхода Твери. Остальные средства должны поступить из федерального бюджета. Общая стоимость проекта – 62 млрд рублей. К его реализации «Автодор» планирует приступить в 2022 году.

Вопрос о строительстве Северного обхода Твери поднял губернатор Игорь Руденя в 2019 году на совещании с участием Президента Владимира Путина о влиянии инвестпроекта по строительству автодороги М11 на социально-экономическое развитие субъектов РФ.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока – 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» – 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», – сказал тогда Игорь Руденя.

Кроме того, строительство северного обхода позволит вывести за городскую черту транзитный трафик грузового транспорта, что снизит уровень аварийности на дорогах и улучшит экологическую обстановку.

Тема развития инфраструктуры трассы М11 в Тверской области поднималась и в ходе встречи Президента Владимира Путина с избранными главами регионов 25 сентября.

«У Тверской области хорошие перспективы, имея в виду и развитие инфраструктуры, в том числе и известную дорогу Москва – Петербург, что приблизила на самом деле Тверскую область и к Петербургу, но и, прежде всего, конечно, к столице, к Москве. Здесь другая складывается ситуация с использованием этой инфраструктуры, мы с Вами об этом много раз говорили. Я знаю, Вы хотели переговорить отдельно. Я с Вами свяжусь в ближайшее время, обсудим все эти вопросы», – сказал Игорю Рудене глава государства

До конца текущего года «Автодор» планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы на реализацию проекта Северного обхода Твери. При этом ожидается, что вопрос выделения средств будет решен после принятия федерального бюджета на 2022–2024 годы. Строительно-монтажные работы, по информации Минтранса РФ, должны пройти в 2022–2025 годах.