Игорь Руденя вручил работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности государственные и региональные награды

29 октября Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Тверской области. Традиционно в Верхневолжье торжественная церемония, посвященная профессиональному празднику аграриев, проводится в конце октября, после завершения основных работ по уборке урожая.

Глава региона поблагодарил всех работников и ветеранов АПК за ежедневный напряжённый труд.

«Сегодня среди награждённых – настоящие труженики, сильные, ответственные люди, которые душой болеют за своё дело. Это профессионалы с большим опытом работы и молодые специалисты. Любовь к своей Родине, к своей земле – это основа работы в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности. На таком крепком фундаменте общего созидательного труда, искренней заботы о нашей Родине строится сегодняшнее общество», - отметил Игорь Руденя.

Заслуги передовых работников АПК и перерабатывающей промышленности региона были отмечены наградами.

Благодарность Президента РФ объявлена председателю колхоза «Дружба» Лесного муниципального округа Геннадию Садикову. Вся трудовая деятельность Геннадия Павловича связана с сельским хозяйством. В колхозе он работает более 45 лет, с 1992 года его возглавляет.

«Нас, селян, не забывают. Есть внимание, субсидии получаем на молоко и на посевную. Эта значимая мера поддержки для нас», - сказал Геннадий Садиков.

Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ вручена кондитеру ОАО «Волжский пекарь» Светлане Брухно, благодарность Министерства сельского хозяйства РФ - тестоводу этого же предприятия Андрею Журавлёву.

Звание «Почётный работник сельского хозяйства Тверской области» присвоено Александру Велькеру, механизатору колхоза «Мир» Торжокского района.

Благодарности Губернатора Тверской области объявлены агроному ООО «Чихачи» Владимиру Борисенко (Торопецкий район), бригадиру кооператива «Агро-Колос» Наталье Ивановой (Селижаровский муниципальный округ), генеральному директору агрохолдинга «Семиречье» Андрею Кузнецову (Калязинский район), начальнику племенной фермы племзавода «Заволжское» Николаю Михайлову (Калининский район), заместителю исполнительного директора ООО «Тверь Агропром» Дмитрию Рудневу (Лихославльский муниципальный округ).

В этом году тверские аграрии показали стабильные результаты по сбору урожая картофеля, зерновых, заготовке кормов, производству мясной и молочной продукции.

Продолжилась реализация инвестиционных проектов в сфере АПК. До 2026 года в Тверской области планируется реализовать в сельском хозяйстве 21 инвестиционный проект с общим объёмом инвестиций более 60 млрд рублей и созданием не менее 3500 новых рабочих мест.

Наряду с развитием крупных агрохолдингов, особое внимание уделяется мерам поддержки малого и среднего бизнеса, что способствует расширению географии комплексного развития сельских территорий Верхневолжья.

Среди приоритетов в развитии сельских территорий - реализация программ газификации и ремонта дорог, создание современной инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры и спорта, строительство жилья.

Пресс-служба Правительства Тверской области