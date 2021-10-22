В Тверской области проходит основной день работы конференции «Пастырь добрый»

29 октября - основной день работы XVIII Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной научно-практической конференции «Пастырь добрый», которая проходит в Тверской области. Участников форума поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«На протяжении многих лет это значимое мероприятие объединяет на тверской земле педагогов, духовенство, ученых, краеведов, учащихся – всех, кто высоко ценит уникальное духовное наследие России. Каждый раз в центре внимания участников конференции – решение актуальных вопросов воспитания и просветительства, формирования у подрастающего поколения традиционных морально-нравственных ценностей, чувства гордости выдающейся историей Отечества», - отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Руденя.

В этом году главная тема форума - «Царь и человек: к 350-летию со дня рождения Петра I». Конференция проводится в онлайн – режиме с трансляцией из Торопца.

Сегодня проходит пленарное заседание, в рамках которого прозвучат доклады по темам: «Святительский путь Патриарха Тихона в исследовательских трудах Николая Ефимовича Губонина», «Александр Невский и его святые рода как пример подражания и воспитания в семье», «Меры поддержки семей с детьми в Тверской области», «Ценностно-ориентированное воспитание дошкольников». Также будет презентован проект – победитель конкурса Фонда Президентских грантов - «Оковецкий собор. Через прошлое в будущее».

Кроме того, на конференции организована работа круглых столов. Участники обсудят вопросы по сохранению культурного наследия, взаимодействие Церкви и Государства и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области