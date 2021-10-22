Более 200 жителей Тверской области в октябре приняли участие в донорских акциях, которые проводит Тверская областная станция переливания крови. Было сдано почти 100 литров крови.

Самыми активными участниками донорских акций стали студенты образовательных учреждений Твери - медицинского и педагогического колледжей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

В период пандемии коронавирусной инфекции резко возросла потребность в донорской крови. Потенциальный донор не может сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также на протяжении месяца после получения второго компонента вакцины. Поэтому сейчас, как отмечают специалисты, очень важно привлечь к сдаче крови как можно больше людей.

«Донорские акции мы проводим для того, чтобы пополнять запасы донорской крови и ее компонентов. Благодаря, в том числе, и донорским акциям мы перевыполняем план по заготовке крови и компонентов», - рассказал главный врач Тверской областной станции переливания крови Евгений Беляев.

В октябре также донорами стали сотрудники Сбербанка, совхоза «Октябрьский», жители деревни Рязаново Калининского района и города Торжка.

В ноябре донорские акции планируется продолжить. 8 и 9 ноября на Тверской станции переливания крови ждут студентов Тверского государственного медицинского университета, 15 и 16 ноября – студентов Тверского государственного университета.

В Тверской области обладатели почетных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают денежную выплату. Она осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области