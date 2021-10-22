31 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

ЛЕГКИХ КИЛОМЕТРОВ ПОД КОЛЕСАМИ!

Уважаемые работники автомобильного

и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашей эффективной работы во многом зависят качество жизни граждан, развитие тверского региона и всей страны.

Сегодня наша область является одним из лидеров модернизации системы общественного транспорта в России. Новая модель пассажирских перевозок, внедряемая на территории Верхневолжья, получила достойную оценку как наших жителей, так и экспертного сообщества, рекомендована для реализации в других субъектах Российской Федерации.

Автобусы «Транспорта Верхневолжья» стали символом удобства и комфорта, современных технологий и надежности. Благодарю за профессионализм и преданность делу всех работников и ветеранов отрасли, внесших вклад в повышение качества и безопасности пассажирского транспорта в Тверской области. Желаю вам здоровья, благополучия, безаварийной работы и новых успехов в труде на благо Верхневолжья и наших жителей!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые работники и ветераны

автомобильного транспорта!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

День автомобилиста празднуют сотни водителей, механиков, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий, обеспечивающих комфорт и безопасность перевозки пассажиров, своевременную помощь спасателей и врачей, оперативность и качество доставки грузов, успешное развитие предприятий всех отраслей экономики Конаковского района.

Особую признательность выражаем ветеранам транспортной отрасли. Ваша верность профессиональному долгу и высокое мастерство служат достойным примером для молодого поколения автомобилистов.

Желаем всем автомобилистам - любителям и профессионалам - безопасных дорог, безварийного движения, здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов. Будьте всегда внимательны на дорогах! Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

и.о. главы Конаковского района Н.В.Василенко,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

В штате транспортного подразделения администрации Конаковского района – восемь водителей. Большая часть

их трудится на этой ответственной работе далеко не первый год, и все без исключения они – опытные и высококлассные специалисты своего дела.

Без водителя в нынешние времена никуда. А когда дело касается исполнения полномочий муниципальных властей, то степень ответственности людей этой профессии еще более возрастает. Хотя и шутят, что день шофера у водителей каждую пятницу, но у многих из них нерабочих выходных зачастую почти и не бывает. Логистика передвижения по району главы, его заместителей или специалистов администрации зависит не от календаря, а от насущной необходимости, и в рейс надо выходить тогда, когда это нужно общему делу. Хочется немного рассказать про некоторых наших водителей.

Очень многие знают Арама НАЗАРЯНА. Он часто возит спортсменов на соревнования, творческие коллективы – на выступления и организованные группы – на мероприятия. Улыбчивый, с прекрасным чувством юмора, Арам Робертович трудится в гараже администрации района с 2001 года - уже двадцать лет! Его отличают решительность и инициативность, уверенность и быстрота принятия решений в экстренной ситуации, здравомыслие и спокойствие при выполнении рейсов. Профессионально компетентен, пунктуален и исполнителен.

С 1982 года трудится водителем Вячеслав НОСКОВ. Это наш ветеран отрасли. Усердный, исполнительный профессионал с большой буквы, Вячеслав Станиславович умело управляет транспортным средством, своевременно принимает меры к устранению обнаруженных неполадок. За свою жизнь он водил разные автомобили, и свой ценный опыт передает молодым водителям. За время работы в администрации Конаковского района он неоднократно поощрялся: в 2014 году - Благодарственным письмом главы Конаковского района, в 2018 году – Благодарностью главы Конаковского района, в 2019 году - снова Благодарственным письмом главы Конаковского района. Такие водители – это наша гордость.

В это воскресенье водители отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому от всей души поздравляем всех работников автотранспорта Конаковского района, и как принято у водителей – от души желаем им ни гвоздя, ни жезла!

НА СНИМКЕ слева направо: водители районной администрации Ю.А.Корнилов, В.С.Носков, А.Р.Назарян, А.И.Козулин, И.В.Шамшин, С.И.Иванов и В.Н.Мешков.