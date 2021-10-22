НАЦПРОЕКТЫ

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ

В Тверской области на 76 объектах завершено благоустройство по национальному проекту «Жилье и городская среда». Мы уже писали о реализации этого нацпроекта в г. Конаково и Конаковском районе. Подытожим. В Тверской области завершено благоустройство 76 объектов, которое проводилось в рамках реализации в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В порядок приведено 16 дворовых территорий и 60 общественных пространств.

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья. Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает губернатор Игорь РУДЕНЯ.

Так, в Старице завершены работы в парке на ул. Коммунистическая. Там появилась молодежная зона отдыха со световым фонтаном. На территории парка оборудованы освещение, пешеходные зоны, установлены малые архитектурные формы. В Торжке благоустроена смотровая площадка на Новгородской набережной. Завершены работы и в Вышнем Волочке, где в порядок приведена набережная Олега Матвеева.

Всего в 2021 году участниками проекта являются 38 муниципальных образований, заявлено благоустройство 100 объектов: 21 дворовой территории и 79 общественных пространств. Кроме того, в Верхневолжье благоустраиваются объекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Работы ведутся в 6 муниципальных образованиях – Осташкове, Конакове, Бежецке, Торопце, Нелидове и Калязине.

В г. Конаково национальный проект по благоустройству реализуется полным ходом. Летом мы писали о создании общественного пространства у футбольного стадиона «Колизей», которое включает в себя не только лавочки, дорожки, озеленение, но и детскую площадку нового типа, которых у нас еще не было. Обновили городское пространство в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» региональной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы». Выбор территории был народным: во время открытого голосования за благоустройство проголосовали более 3000 конаковцев, что составило порядка 95 процентов от всех участников голосования. Концепция благоустройства разработана отделом архитектуры и градостроительства города, проектно-сметная документация подготовлена ООО «Аркадор» и согласована ГБУ «Тверской РЦЦС».

Практически закончен первый этап реконструкции набережной р. Волги с максимальным сохранением природного ландшафта в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование современной городской среды». Работы начались в мае этого года. Проект благоустройства городской набережной подразумевает создание нескольких зон, которые уже можно видеть. Рядом с храмом Сорока севастийских мучеников разбит яблоневый сад, проложены дорожки, которые тянутся мимо ДК «Современник» к городскому пляжу. Вся территория освещена – для этого установлено порядка 200 фонарей. Везде удалена сорная растительность, заложены новые деревья. Ликвидирована старая бетонная сцена. Установлен качельный павильон в рамках программы «Формирование современной городской среды», который дополнил имеющиеся игровые элементы. В следующем году строительство продолжится. А открытие уже сделанного планируется завтра, 30 октября.

Подрядчик работ - ООО «СпецДорСтрой», проектировщик – АО «Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект». Благоустройство набережной - это реализация проекта г. Конаково - победителя Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений 2020 года. В 2020 году конкурс проводился в четвёртый раз по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. На обновление конаковской набережной из федерального бюджета выделено 70 миллионов рублей.

ППМИ: КОГДА УЧАСТВУЮТ ЖИТЕЛИ

Свыше 180 проектов реализовано в Тверской области по Программе поддержки местных инициатив в 2021 году. В числе их - проекты из Конаковского района. Работы на оставшихся объектах будут завершены в 4 квартале текущего года. Всего в Верхневолжье будет реализовано 334 проекта в 40 муниципальных образованиях на общую сумму более 218,6 миллиона рублей.

Губернатор Игорь РУДЕНЯ:

«Неравнодушные жители вместе с нами развивают территорию и поддерживают ее в хорошем состоянии. Программа является очень популярной и востребованной среди наших жителей – это развитие инфраструктуры, придомовых территорий, устройство освещения и малых архитектурных форм, благоустройство общественных пространств».

В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог (52 и 51 проект соответственно), устройству уличного освещения на своих территориях (42 проекта), а также оборудованию детских площадок (41 проект). Наиболее активными в рамках программы стали Вышневолоцкий городской округ, Старицкий и Калининский районы, Андреапольский муниципальный округ, город Тверь. Так, в Вышневолоцком городском округе по ППМИ в текущем году установлены детские площадки на улицах Вагжанова, Гоголя, Правды, Карла Либкнехта. Также в рамках программы заменен проходной лестничный марш между многоквартирными домами по улице Баумана. В селе Микшино Лихославльского муниципального округа завершен первый этап обустройства зоны отдыха с дорожками, скамейками, клумбами, игровыми площадками. В поселке Крючково Вескинского сельского поселения Лихославльского муниципального округа завершен второй этап обустройства сквера 75-летия Победы, который был возведен в 2020 году также в рамках ППМИ. Кроме того, в Лихославле на улице Комсомольской установлена универсальная спортивная площадка для занятий футболом, волейболом, баскетболом и большим теннисом. В рамках программы поддержки местных инициатив в 2021 году также завершены работы по капитальному ремонту ограждения сельского Дома культуры поселка Бобровец и кровли ДК в деревне Аксеново Андреапольского муниципального округа. В Кашине проведено благоустройство пешеходной зоны Пушкинской набережной, что позволило создать закольцованный туристический маршрут для прогулок – Воскресенский Собор - Пушкинская набережная - городской сад. В Старицком районе реализован проект по благоустройству территории Станционного дома культуры – установлены скамейки, малые архитектурные формы, освещение. И эти примеры можно продолжать.

Но сегодня мы хотим добавить в этот славный список и участие Конаковского района, где по программе поддержки местных инициатив в поселке Редкино на ул. Правды в этом году построена универсальная спортивная площадка. Стоимость проекта составила 5 миллионов 905 тысяч 104 рубля 40 копеек. Из них: субсидия из бюджета региона - полтора миллиона рублей. Жители собрали 150 тысяч рублей, предприятия и организации, расположенные на территории посёлка, - 1 миллион рублей, остальную часть обеспечил поселковый бюджет.

Остается только напомнить, что программа поддержки местных инициатив успешно развивается в Тверской области с 2013 года, и главной ее особенностью является то, что проекты для реализации инициируют сами жители территорий. Количество ежегодно реализуемых проектов выросло в 6 раз. За период с 2015 по 2020 год количество заявок возросло на 93 процента – со 168 до 325, кроме того, на 56 процентов увеличен объем субсидии, предоставленный на реализацию программы.