Школьники Тверской области могут присоединиться к всероссийской онлайн-олимпиаде по основам безопасного поведения на дорогах

С 1 по 19 ноября на образовательной платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. Участие в ней могут принять школьники Тверской области с 1-го по 9-ый классы.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - одна из приоритетных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

«Тема предупреждения детского травматизма особенно важна: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» необходимо зарегистрироваться на платформе Учи.ру, затем из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, у участников есть возможность потренироваться. Выполнить задания можно как самостоятельно, так и с родителями.

В Верхневолжье мероприятия по повышению безопасности движения проводятся в рамках региональной программы ремонта дорог и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В регионе в 2021 году по нацпроекту отремонтировано 300 км региональных автодорог. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах ремонта установлены сигнальные столбики, Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход», барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка термопластиком, вблизи пешеходных переходов – шумовые полосы.

В Твери ремонт дорог в рамках национального проекта в 2021 году затронул 1 гимназию, 16 школ, 23 детских сада и 6 дошкольных отделений школ. Так, в Заволжском районе отремонтировано покрытие на улице Мусоргского, где расположены школа № 17 и детский сад № 92, и на улице Зинаиды Коноплянниковой – в том числе вдоль школы № 53. В Московском районе новое покрытие уложено на улице Вологодской у школы № 51 и на улице Линейной – у школы № 24.

В ходе ремонтной кампании у социальных объектов оборудованы искусственные дорожные неровности, обеспечивающие соблюдение водителями установленного скоростного режима. С учётом всех требований безопасности организованы пешеходные переходы: установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Твери работы выполнены на 70 объектах улично-дорожной сети протяженностью более 61,6 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области