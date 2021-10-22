МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ЗА МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ

Знак «Слава матери» получила жительница Конаковского района.

Ольга Дубинина, многодетная мама из села Городня, удостоена почетного знака «Слава матери». Она вместе с мужем воспитывает пятерых детей и активно занимается общественной деятельностью. Так что у них и в самом деле настоящая семьЯ.

Почетный знак Тверской области «Слава матери» вручается многодетным матерям за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций.

Ольга и Сергей Дубинины поженились в 2000 году. В этой семье главное богатство - дети, супруги воспитывают четырех сыновей и дочку.

Старший сын Илья сейчас служит в армии. Во время учебы в школе он неоднократно занимал призовые места в международном математическом конкурсе «Кенгуру», становился призером школьных олимпиад по географии, физике, биологии и математике; участвовал в окружных соревнованиях по пулевой стрельбе, посвященных Дню защитника Отечества.

Второй сын Егор - ученик 8 класса, занимается борьбой, имеет множество наград, участник хореографической группы FASHION, в составе которой стал номинантом ежегодной международной премии в области детского и молодежного творчества ARTIST-2018, а также лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение» в 2019 году.

Средний сын, Захар, учится в 3 классе и активно участвует в жизни школы. А младшие дети Игнат и Устинья - дошкольники, вдохновляются примером старших, стараются расти дружными и послушными.

- Многодетная семья - это мечта моего детства! Примером стала семья отца, где воспитывали семерых деток. Конечно, бывают трудности, - признается мама Ольга, - но у нас есть правило: не спешить, сохранять спокойствие и любовь друг к другу. Я рада, что преодолела страхи и сомнения и создала большую, крепкую семью.

Ольга Николаевна большое значение уделяет в воспитании детей морально-волевым качествам, честности, целеустремленности, ответственности, терпимости, самостоятельности, взаимовыручке.

У Дубининых уважают интересы детей, развивают их увлечения, поддерживают творческие начинания. Ребята включены в трудовую деятельность семьи, у каждого есть свои обязанности. Каждый год все Дубинины принимают участие в акции «Бессмертный полк». С 2017 года семья по инициативе Ольги Николаевны ежемесячно перечисляет деньги в благотворительный фонд «Подари жизнь». Помогать детям с тяжелыми заболеваниями – их гражданская позиция.

- Признаюсь, я не верила, что наша семья будет отмечена на таком высоком уровне. Документы были собраны формально. А о присвоении награды узнала в больнице, где лечилась от коронавирусной инфекции. Доктор вошел в палату реанимации и сказал, что я обязана выкарабкаться, так как удостоена почетного знака «Слава матери». Новость придала мне сил, - делится воспоминаниями Ольга Дубинина.

Вручение награды проходило в торжественной обстановке. Церемония была приурочена к празднованию Дня герба и флага Тверской области. В этот день любовь к Родине, к тверской земле объединила тех, кому дорого Верхневолжье, кто здесь родился, вырос, трудится, создает семьи и воспитывает детей.

Заслуги в воспитании детей, вклад в развитие семейных ценностей отмечаются региональной наградой – почетным знаком «Слава матери» с 2007 года. Новая региональная награда - почетный знак «Слава отца» - введена в 2020 году по инициативе главы региона в рамках реализации демографической политики.

БЕГИ, АВВАКУМЫЧ, БЕГИ!

Как Анатолий Афоненко добежал до титула «Железный человек».

Анатолий Афоненко - человек известный, причем не только в Конаковском районе, но далеко за его пределами. Тренер по легкой атлетике, председатель клуба любителей бега «Марафонец», организатор множества спортивных пробегов с «изюминкой», победитель полумарафонов, марафонов, триатлонов, участник зарубежных марафонов в Турции, Финляндии, Германии, Испании, наконец, он абсолютный рекордсмен Тверской области по количеству покоренных марафонов. О том, как в любом возрасте начать бегать, почему важно заниматься спортом и как убежать от старости, Анатолий Аввакумович рассказывает в этой статье.

- Анатолий, расскажите, как вы увлеклись бегом?

- Вообще я рос болезненным ребенком. Видимо, сказалось то, что родился в открытом поле под дождем. Родители замучились возить меня маленького по больницам. Положил конец всем этим перипетиям старший брат. Однажды, видя, как я бултыхаюсь на берегу речки, он решил, что научит меня плавать. И научил (улыбается), все подробности я опущу, хотя признаюсь, учиться плаванию под руководством старшего брата было нелегко. Потом вместе стали играть в футбол, зимой катались на лыжах. Постепенно вся болезненность прошла, я стал вполне спортивным человеком. Учась в училище, играл в футбол, волейбол, неплохо бегал на лыжах. В армии также активно занимался спортом. После армии, когда уже учился и работал в Ленинграде, входил в сборную института по легкой атлетике, участвовал в соревнованиях по стрельбе. В 1975 году впервые преодолел дистанцию 30 км на знаменитом пробеге Пушкин - Ленинград.

- Вы рассказали, что у вас были неплохие результаты и в футболе, и в стрельбе, и в лыжном спорте, почему бег?

- Все просто. Недаром легкую атлетику называют королевой спорта. Бег - самый доступный вид спорта, он положительно влияет на все процессы организма, не нужно специальное место для тренировок, можно бегать как в городе, так и по тропинкам в лесу. Единственный необходимый инвентарь – кроссовки. Обулся и… беги!

- Как вы попали в Конаково?

- Не последнюю роль сыграла случайность. Ну и спорт, конечно. Живя в Ленинграде, как уже рассказывал, я активно занимался спортом. Заочная форма обучения давала мне возможность сдавать все экзамены заблаговременно, на работе были большие отпуска, поэтому время от времени скапливалось достаточно приличное количество свободных дней, и я отправлялся к своим родителям в Калязин. Как сейчас помню, это был 1979 год. На стадионе в Калязине я обратил внимание на юношу, который бегал. Потом мы познакомились, разговорились, обменялись некоторыми советами по тренировкам, стали вместе бегать. Его звали Валерий Иванов. Его супруга занималась организацией соревнований по многоборью ГТО, которые в то время были очень популярны. Пригласили меня принять участие в соревнованиях по ГТО на приз газеты «Комсомольская правда». Соревнования проходили в Конакове. Потом так случилось, что пришлось уехать из Ленинграда. Решил, что буду жить в Конакове.

- А когда клуб «Марафонец» организовали?

- В советские времена очень пропагандировался ЗОЖ, организовывались всяческие соревнования между любительскими клубами. Это было настоящее народное движение. Вот и решили с ребятами-единомышленниками Александром Кузнецовым, Владимиром Рыбаковым и Александром Степановым такой клуб в Конакове создать. Назвали «Марафонец». Нам уже 39 лет, в конце нулевых мы были зарегистрированы официально и входим в Российскую систему КЛБ.

- Кто из организаторов до сих пор рядом с вами?

- Александр Кузнецов. А вообще у нас в клубе очень крепкий костяк. Галина Барыкина, Анна Черепанова, Андрей Сальников, Вячеслав Орлов, Сергей Саурин, Николай Новиков, Николай Костенко, Михаил Иванов, Татьяна Новожилова, Вячеслав Пестриков постоянно участвуют в соревнованиях разного уровня и добиваются хороших результатов. Разумеется, все члены КЛБ, исходя из названия, не раз преодолели марафонскую дистанцию.

- 30 октября в нашей стране отмечается День тренера. Вы отвечаете за направление легкой атлетики в ДЮСШ «Олимп» с момента учреждения школы. Чему вы учите своих воспитанников?

- Способных детей много, но чтобы ребёнок стал хорошим спортсменом, в нём нужно раскрыть его природные физические данные. У меня есть наглядный пример из жизни. Однажды, наблюдая за тренировкой футболистов, я увидел парня, который выделялся из всех игроков очень быстрым бегом, и это было единственным его отличием. Можно сказать, что в остальном он был, как все. Меня очень заинтересовал этот спортсмен, он обладал исключительными данными для занятий лёгкой атлетикой. Я обратился к его тренеру, чтобы разузнать о нём больше. Выяснилось, что его зовут Айдар Исхаков. Я предложил ему перейти в лёгкую атлетику. Так Айдар стал заниматься у меня. Теперь он член сборной России среди юниоров. А вообще все мои воспитанники - очень перспективные ребята. Помимо спорта, я стараюсь их научить быть хорошими людьми, они активно участвуют в волонтерском движении, помогают в судействе, в организации соревнований.

- Ваши воспитанники знают, что вы - «Железный человек»?

- Да, ребята знают о моих стартах и всегда болеют за меня.

- Как заразить детей спортом?

- При нынешней компьютеризации это делать всё сложнее. Нас в детстве было не загнать домой с улицы – играли до темноты, пока мячик видели. А сегодня дети проводят время в телефонах. Прививать любовь к спорту родители могут только своим примером. Если вы сами ведете пассивный образ жизни, все время проводите за компьютером или телевизором, ожидать от ребенка любви к спорту абсурдно.

- С чего начать бегать в уже осознанном возрасте?

- Просто начать. Встать с дивана. Любой вид спорта - преодоление себя. Не стараться получить всё и сразу от бега, втягиваться постепенно, но постоянно. Терпение и труд. Это главное.

- Вы участник самых разных марафонов. Какой из них самый-самый для вас?

- Все мои дистанции очень важны для меня. Международный марафон «Дорога жизни» – это особый марафон. Именно по этой дороге из блокадного Ленинграда была вывезена моя мама. Я принял участие на всех четырех дистанциях, проводимых по «Дороге жизни» (марафон, полумарафон, 10 и 5 км), и на всех дистанциях удалось занять призовые места.

- КЛБ «Марафонец» - организатор множества пробегов. Какие самые многочисленные?

- На наших пробегах всегда многолюдно. Приезжают любители со всей России, конаковцы всегда активно участвуют. Мы организовываем пробеги практически каждый месяц, все они тематические. Например, на Новый год бегаем в карнавальных костюмах, к Дню защитника Отечества пробег называется «мандаринчик», потому что каждому финиширующему спортсмену дарится мандарин, на 8 Марта, естественно, дарим тюльпаны прекрасной половине человечества, забег «конаковские огни» проходит с включенными фонариками в вечернее время.

- 30 октября отмечается День тренера. В преддверии праздника что бы вы пожелали своим коллегам- тренерам?

- Успехов в соревнованиях, покорения новых рубежей, достижения новых высот и раскрытия новых возможностей. Здоровья, высокого жизненного тонуса и нескончаемой энергии.

Послесловие от Александры Федотовой, заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района:

- Это самый активный и неугомонный тренер и спортсмен в нашем районе. Он легок на подъем и готов выезжать на все старты. Отличный организатор, проводит соревнования, посвященные разным датам и праздникам ежемесячно, у него все под контролем: и судейство, и проведение соревнований.

При общении со своими воспитанниками всегда добр и вежлив, я никогда не слышала, чтобы он повышал на них голос. Анатолий Аввакумович среди спортсменов всей России очень уважаемый человек, и я в этом убедилась лично. В августе поехала на Международный триатлон в Нижний Новгород поболеть за подругу, там же участвовал Анатолий Аввакумович, я видела что его знают, все хотели с ним поздороваться, пожать ему руку. На протяжении всей триатлонной дистанции его встречали болельщики аплодисментами и называли железным дедом, а по окончании соревнований нижегородские организаторы вручили Анатолию Аввакумовичу специальный приз как самому опытному участнику.

Конаковский район и все спортивное сообщество гордится этим человеком, мы желаем ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и сил для дальнейшего участия в соревнованиях, прославляя родной Конаковский район и Тверскую область.

Фото И.Глик.