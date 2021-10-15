В школе имени Е.И. Чайкиной в Пено устанавливают новый спортивный комплекс

На территории Пеновской средней школы имени Е.И.Чайкиной идёт установка нового спортивного инвентаря. Обустройство спортивной площадки стало возможным благодаря выделению субсидии из областного бюджета на создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах.

Создание современной инфраструктуры для занятий спортом в городах и районах Тверской области, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является необходимым условием комплексного развития Верхневолжья.

На территории Пеновской средней школы появятся несколько спортивных комплексов, уличных тренажёров и волейбольные стойки с сеткой. Работы будут полностью завершены до 1 ноября текущего года.

В 2021 году новые плоскостные спортивные сооружения создают в 28 муниципалитетах Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области