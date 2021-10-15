В школе имени Е.И. Чайкиной в Пено устанавливают новый спортивный комплекс

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На территории Пеновской средней школы имени Е.И.Чайкиной идёт установка нового спортивного инвентаря. Обустройство спортивной площадки стало возможным благодаря выделению субсидии из областного бюджета на создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах.
Создание современной инфраструктуры для занятий спортом в городах и районах Тверской области, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является необходимым условием комплексного развития Верхневолжья.
На территории Пеновской средней школы появятся несколько спортивных комплексов, уличных тренажёров и волейбольные стойки с сеткой. Работы будут полностью завершены до 1 ноября текущего года.
В 2021 году новые плоскостные спортивные сооружения создают в 28 муниципалитетах Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области