В школе имени Е.И. Чайкиной в Пено устанавливают новый спортивный комплекс

posted by Максим Малахов on чт, 10/28/2021 - 18:51

На территории Пеновской средней школы имени Е.И.Чайкиной идёт установка нового спортивного инвентаря. Обустройство спортивной площадки стало возможным благодаря выделению субсидии  из областного бюджета на создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах.

Создание современной инфраструктуры для занятий спортом в городах и районах Тверской области, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является необходимым условием комплексного развития Верхневолжья. 

На территории Пеновской средней школы появятся несколько  спортивных комплексов, уличных тренажёров и волейбольные стойки с сеткой. Работы будут полностью завершены до 1 ноября текущего года.

В 2021 году новые плоскостные спортивные сооружения создают в 28 муниципалитетах Верхневолжья.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области