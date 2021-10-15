Губернатор Игорь Руденя прокомментировал решения о новых мерах против распространения коронавирусной инфекции в регионе



28 октября по завершении селекторного совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросам обеспечения безопасности в муниципальных образованиях региона в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября Губернатор Игорь Руденя прокомментировал его итоги и ответил на вопросы журналистов о введении в Верхневолжье дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Игорь Руденя подчеркнул, что в каждом муниципалитете необходимо вести постоянный мониторинг ситуации. Важно организовать стабильную работу всех ресурсоснабжающих организаций и ведомств, учреждений здравоохранения, а также обеспечить безопасность детей и подростков.

На территории Тверской области продолжает действовать ряд мер, направленных на снижение заболеваемости: соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и транспорте, обеспечение термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений.

С 21 октября в общественном транспорте и местах массового пребывания граждан проходит месячник по контролю за соблюдением этих норм, нарушители привлекаются к административной ответственности. Так, штраф за проезд в автобусе без маски составляет от 1000 рублей, а юридические лица, которые не выполняют установленных требований, могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 300 тыс. рублей.

С 28 октября на территории Тверской области начинает действовать ряд новых мер:

– в период с 28 по 31 октября при посещении ТРЦ и ТЦ (площадью от 1000 метров в Твери и от 800 метров в районах области) необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность;

– с 28 октября по 8 ноября в Тверской области вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных, развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00;

– с 28 октября по 8 ноября с 23.00 до 6.00 не допускается работа предприятий общественного питания, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос.

Во время общения с журналистами, Губернатор рассказал о работе малого и среднего бизнеса в период нерабочих дней.

«Все предприятия малого и среднего бизнеса смогут работать при соблюдении антиковидных мер, это социальная дистанция, масочный режим, обработка помещений. При этом, на территории региона будут продолжены массовые рейды по предприятиям общественного питания, торговым точкам, развлекательным центрам с целью контроля за соблюдением установленных норм и правил», – сказал Игорь Руденя.

Введение дополнительных антиковидных мер вызвано ростом распространения инфекции, а главное – тем, что в регионе растёт количество госпитализаций людей с быстрым развитием тяжёлого течения заболевания. Абсолютное большинство пациентов ковидных госпиталей – это те, кто не сделал прививку.

«Мы просим всех, кто живет и работает на территории нашего региона обязательно пройти вакцинацию. Только так мы сможем сократить число смертей, тяжелых случаев и серьезных последствий после коронавирусной инфекции. Даже если вакцинированные граждане заболевают, болезнь проходит у них зачастую в течение нескольких дней, без тяжелых последствий», – отметил Губернатор.

При этом Игорь Руденя заявил, что перед Минздравом области поставлена задача обеспечить ежедневную работу пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Во все прививочные пункты, расположенные в ТЦ или ТРЦ, граждане смогут пройти без предъявления соответствующих документов (QR-кодов, справок и иных медицинских документов).

Количество людей, желающих пройти вакцинацию в регионе растет. Так, за прошлые сутки прививку сделали 5 149 человек. Всего на данный момент в Тверской области вакцинированы 450 948 человек, из них 162 202 – жители региона старше 60 лет.