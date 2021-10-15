Игорь Руденя поставил задачи по реализации комплекса антиковидных мер и обеспечению безопасности в Тверской области в период нерабочих дней

28 октября Губернатор Игорь Руденя провёл селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам обеспечения безопасности в муниципальных образованиях региона в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, объявленных Указом Президента РФ. Участие в совещании приняли руководители областных подразделений федеральных структур и отраслевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований Верхневолжья.

«Этот период – время напряжённой работы для всех организаций, служб, государственных учреждений, органов власти всех уровней. Ключевой задачей является снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, обеспечение правопорядка на территории Тверской области и безопасности наших жителей, особенно детей, которые на протяжении этих выходных дней не будут задействованы в учебном процессе», – обозначил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: в каждом муниципалитете должен вестись постоянный мониторинг ситуации, в случае необходимости, оперативно приниматься меры по приоритетным направлениям, как то здравоохранение, комплексная безопасность населения и бесперебойная работа теплоэнергетического комплекса.

Важно, по словам Губернатора, не допустить сбоев в системе оказания медицинской помощи гражданам. Для этого должна быть обеспечена стабильная работа всех учреждений здравоохранения. Это касается не только лечения больных с коронавирусом, но и пациентов с хроническими заболеваниями и предоставления им плановой помощи, а также оказания неотложной помощи пострадавшим в случае происшествий.

Также Игорь Руденя поручил обеспечить ежедневную работу пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции, принять меры для того, чтобы у каждого жителя области была возможность записаться на прививку и сделать ее в удобное время, без долгого ожидания.

Кроме того, пристальное внимание, по словам Губернатора, необходимо уделить вопросам обеспечения на территории муниципальных образований всех санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь, соблюдения масочного режима, социальной дистанции в общественных местах, обеспечения термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений. Неукоснительное выполнение этих требований и наращивание темпов вакцинации позволит остановить рост распространения коронавируса в регионе, что создаст условия для стабильного функционирования экономики, продолжения штатной работы объектов малого и среднего бизнеса.

По информации правоохранителей, с начала пандемии в Тверской области было выявлено свыше 2400 правонарушений в части несоблюдения гражданами масочного режима, составлены протоколы об административных правонарушениях. Контрольные мероприятия, проводимые органами правопорядка и Роспотребнадзора, будут продолжены, а в период нерабочих – усилены.

Игорь Руденя отметил: в каждом муниципалитете должен быть установлен строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах, на транспорте и в организациях торговли.

Важное направление работы – обеспечение безопасности детей и подростков. Для детей, чьи родители заняты в структурах и на производствах непрерывного цикла, будут работать дежурные группы. На данный момент родители свыше 4800 детей подтвердили посещение детьми дошкольных учреждений в этот период.

Во всех образовательных организациях Тверской области обеспечены необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, включая наличие рециркуляторов и бесконтактных термометров.

Среди других задач, обозначенных главой региона, – обеспечение стабильной работы всех систем жизнеобеспечения, прежде всего, тепло- и электроснабжения. На круглосуточном дежурстве должно находиться достаточное количество ремонтных бригад, в случае возникновения аварийных ситуаций повреждения на сетях необходимо ликвидировать в нормативные сроки.

Также Игорь Руденя обратил внимания на соблюдение пожарной и дорожной безопасности. При ухудшении погодных условий своевременно должна быть обеспечена расчистка и обработка дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области