Северный обход Твери построят на средства ФНБ

Из Фонда национального благосостояния планируется выделить 25,6 млрд рублей на строительство Северного обхода Твери. Остальные средства должны поступить из федерального бюджета. Общая стоимость проекта – 62 млрд рублей. К его реализации «Автодор» планирует приступить в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в федеральном Минтрансе.

Напомним, Северный обход Твери – это 62,4 км заключительного участка федеральной трассы М11, почти половина которой проходит по территории Тверской области. Основная часть магистрали была открыта 27 ноября 2019 года. В торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.

После открытия трассы глава государства провел совещание, на котором обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. Участниками мероприятия стали главы областей, по которым пролегает скоростная трасса, в том числе глава тверского региона Игорь Руденя, и руководители дорожных ведомств России.

«Это важный инфраструктурный проект, который завершён и будет играть существенную роль для всей страны. В истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было», – сказал Президент Владимир Путин.

Губернатор Игорь Руденя отметил большое значение трассы М11 для развития инвестиционного потенциала Тверской области, рассказав о планах по привлечению в экономику региона более 90 млрд рублей инвестиций и созданию более 17 тысяч рабочих мест. Именно тогда губернатор в числе инициатив по развитию инфраструктуры М11 поднял вопрос о строительства третьего участка трассы - Северного обхода города Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока – 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» – 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», - сказал Игорь Руденя.

Кроме того, строительство северного обхода позволит вывести за городскую черту транзитный трафик грузового транспорта, что снизит уровень аварийности на дорогах и улучшит экологическую обстановку.

Также губернатор предложил построить транспортную развязку в районе Вышнего Волочка и создать региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом. Тема развития инфраструктуры трассы М11 в Тверской области поднималась и в ходе встречи Президента Владимира Путина с избранными главами регионов 25 сентября.

«У Тверской области хорошие перспективы, имея в виду и развитие инфраструктуры, в том числе и известную дорогу Москва – Петербург, что приблизила на самом деле Тверскую область и к Петербургу, но и, прежде всего, конечно, к столице, к Москве. Здесь другая складывается ситуация с использованием этой инфраструктуры, мы с Вами об этом много раз говорили. Я знаю, Вы хотели переговорить отдельно. Я с Вами свяжусь в ближайшее время, обсудим все эти вопросы», – сказал Игорю Рудене глава государства

До конца текущего года «Автодор» планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы на реализацию проекта Северного обхода Твери. При этом ожидается, что вопрос выделения средств будет решен после принятия федерального бюджета на 2022–2024 годы. Строительно-монтажные работы, по информации Минтранса РФ, должны пройти в 2022–2025 годах.

Трасса М11 проходит по территории шести субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги – 669 километров, объем вложений в ее строительство – 550 млрд рублей. Это самый масштабный федеральный инвестиционный дорожный проект в современной России.