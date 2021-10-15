В Тверском государственном университете пройдет форум, посвященный финансовой грамотности

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28 октября в 13.00 в информационно-библиотечном центре ТвГУ состоится региональный форум «Волонтеры финансового просвещения». Проект реализуется при поддержке Министерства социальной защиты Тверской области.
На Форуме выступят эксперты Тверского отделения ГУ Банка России по ЦФО и Тверского отделения ПАО «Сбербанк», представители Совета ветеранов Тверской области и Уполномоченного по правам человека, члены Общественной палаты Тверской области.
Кроме того, в рамках форума пройдут панельная дискуссия, круглый стол «Опыт реализации и перспективы развития проекта «Волонтеры финансового просвещения» в Тверской области», финансовые игры от волонтеров проекта. Также для гостей мероприятия будут проведены интерактивные лекции от экспертов банковского сектора по темам «Банковские услуги», «Правила финансовой безопасности», «Признаки подлинности и платежеспособности денег».
Форум пройдет по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 58.
В учебных учреждениях Тверской области на постоянной основе проводятся Всероссийские недели финансовой грамотности. Участие в подобных уроках дает возможность юным жителям Верхневолжья сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, способствует профессиональному самоопределению.
По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами предпринимательской деятельности подрастающего поколение необходимо знакомить со школьной скамьи. Это поможет ребятам определиться с будущей профессией, привлечь молодых людей в малый и средний бизнес.
Пресс-служба Правительства Тверской области